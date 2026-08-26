¡Perdió alrededor de 4,000 dólares! Abogado asegura haber sido víctima del esquema HLV

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Fernando González reveló este miércoles 26 de agosto que perdió alrededor de unos 4,000 dólares (más de 100 mil lempiras), tras participar en el esquema denominado Horizon Line Investment (HLV), señalado por ciudadanos como una "estafa financiera" que ha comenzado a generar preocupación en Honduras. González explicó que ingresó voluntariamente a la plataforma y, debido a que conocía los riesgos asociados con este tipo de inversiones, decidió no presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el dinero perdido. "La participación fue de manera voluntaria. Es como que usted compre en lotería clandestina y pierda, ¿va a ir a denunciar qué perdió con lotería clandestina?", confesó el abogado en los micrófonos de HCH. "El año pasado participé en la compra de Bitcoin. Gané 8,000 dólares, pero esta vez perdí como $4,000. No podría yo ir a denunciar, ¿a quién? y ¿por qué?, si yo fui el que me metí solo".

Asimismo, González aseveró que todo negocio que ofrece ganancias de más del 300% tiene un riesgo de pérdidas, por lo que este tipo de propuestas deberían ser analizadas con cautela antes de entregar dinero. Finalmente, reflexionó sobre los motivos que llevan a algunas personas a participar en estas plataformas, "hay personas que apuestan o se meten en este tipo de situaciones por dos situaciones: por pobreza y por ambición", reconociendo que la segunda opción fue su motivación para participar.

¿Cuántas personas serían las perjudicadas?

“Son alrededor de un millón de personas en todo el país las que fueron estafadas con este esquema. Presentamos esta denuncia ante el Ministerio Público por el crimen de estafa y amenazas a muerte que he recibido por parte de personas que reclutamos en la zona occidental. Al igual que todos, yo soy víctima de esta organización criminal internacional que en este momento vamos a desmantelar”, indicó Josué Portillo, gerente de la sucursal que funcionaba en la ciudad de Gracias, Lempira,

Así operaba la HLV en varias zonas de Honduras

Horizonline Investment Group (HLV) es una "empresa" acusada de estafa que mantenía operaciones en diferentes partes del país, entre ellas: Gracias, Lempira; La Entrada, Copán; Azacualpa y Santa Bárbara.

HLV ofrecía un modelo de negocio mediante el cual se generaban ingresos a través de la incorporación de nuevos participantes, quienes realizaban una inversión inicial y, además, podían obtener un “beneficio” por reclutar a otras personas. HLV ponía a disposición de los “inversionistas” una plataforma digital que les permitía monitorear los movimientos de su dinero y realizar retiros. Sin embargo, la plataforma se bloqueó y, según los afectados, incluso les solicitaba realizar un pago para poder recuperar el acceso. La alerta se encendió el pasado jueves 20 de agosto de 2026, cuando un grupo de personas protestó tanto en la sucursal de La Entrada, Copán, como en Azacualpa. Los afectados exigían una explicación por el bloqueo de la plataforma.