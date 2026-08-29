¿Lloverá este domingo en Honduras? Este es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

El pronóstico también contempla condiciones variables en las diferentes regiones de Honduras, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en la zona sur, convirtiéndola en el área más calurosa durante la jornada.

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de poca amplitud que se desplaza sobre el territorio nacional generará lluvias y chubascos débiles dispersos este domingo 30 de agosto , principalmente en la región oriental y otros sectores del país, así informó el pronosticador de turno de Cenaos, Luis Pineda.

En el Distrito Central, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados.

Mientras tanto, en la región central, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 32 grados; en la región insular, entre 28 y 31 grados; y en la región norte, entre 24 y 32 grados.

Para la región oriental, se pronostica una máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados, mientras que en la zona occidental las temperaturas estarán entre los 16 y 30 grados.

La región sur registrará las temperaturas más elevadas del país, con una máxima de 40 grados y una mínima de 26 grados.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Las condiciones previstas podrían generar lluvias débiles y dispersas en diferentes sectores durante el transcurso del día, especialmente debido al desplazamiento de la onda tropical.

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