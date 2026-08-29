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Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 30 de agosto en Honduras

Varias colonias, instituciones y sectores industriales de San Pedro Sula permanecerán sin energía eléctrica este domingo 30 de agosto, debido a trabajos programados

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 18:50
Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 30 de agosto en Honduras

¿Vive en San Pedro Sula? Estas colonias no tendrán energía eléctrica este domingo 30 de agosto.

 Foto: EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- Varias colonias, empresas e instituciones de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, permanecerán sin energía eléctrica durante ocho horas este domingo 30 de agosto, debido a trabajos programados en dos circuitos de distribución.

De acuerdo con la programación, la interrupción del servicio se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., por lo que se recomienda a los residentes y comercios de los sectores afectados tomar las previsiones necesarias.

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A continuación las zonas:

En la ciudad de San Pedro Sula, la interrupción del suministro de energía eléctrica está programada para el domingo 30 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando detalladamente las siguientes áreas e instalaciones:

Primer sector (Circuito CAL-L289): ZIP Calpules, Plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases y Bodegas Waterhouse.

Segundo sector (Circuito CAL-L295): colonia Del Valle, colonia San Sebastián (sur), colonia Calpules, colonia 15 de Octubre, colonia Mi Única Esperanza, colonia Ciudad Nueva, colonia Sandoval Sorto, colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera, colonia Planes de Calpules, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito Noroccidental, CADERH, COPECO y Central de Abastos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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