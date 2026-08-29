Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 30 de agosto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Varias colonias, empresas e instituciones de San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, permanecerán sin energía eléctrica durante ocho horas este domingo 30 de agosto, debido a trabajos programados en dos circuitos de distribución.

De acuerdo con la programación, la interrupción del servicio se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., por lo que se recomienda a los residentes y comercios de los sectores afectados tomar las previsiones necesarias.