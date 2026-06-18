Nasry Asfura presenta a Alemania proyectos de inversión y desarrollo para Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión de alto nivel con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en la que presentó proyectos orientados a fortalecer la inversión, la logística y el desarrollo económico del país.

Durante el encuentro, el mandatario destacó las ventajas estratégicas de Honduras en materia comercial y de conectividad regional.

Asfura resaltó el papel de Puerto Cortés, al que calificó como el puerto más importante de Centroamérica, así como el potencial de Puerto Henecán, en el Pacífico, como una iniciativa de gran alcance para atraer inversión y promover el crecimiento económico.