Nasry Asfura presenta a Alemania proyectos de inversión y desarrollo para Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión de alto nivel con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en la que presentó proyectos orientados a fortalecer la inversión, la logística y el desarrollo económico del país.
Durante el encuentro, el mandatario destacó las ventajas estratégicas de Honduras en materia comercial y de conectividad regional.
Asfura resaltó el papel de Puerto Cortés, al que calificó como el puerto más importante de Centroamérica, así como el potencial de Puerto Henecán, en el Pacífico, como una iniciativa de gran alcance para atraer inversión y promover el crecimiento económico.
La reunión también sirvió para intercambiar perspectivas sobre oportunidades de cooperación y desarrollo.
Según la información oficial, el gobernante expuso los proyectos que impulsa su administración para fortalecer la infraestructura y la competitividad del país.
Por su parte, Wadephul reconoció la visión presentada por el presidente hondureño y destacó el ritmo de trabajo mostrado al inicio de su gestión.
“Presidente Asfura, quiero felicitarle por el entusiasmo, la determinación y la claridad con la que ha presentado los proyectos que desea impulsar para Honduras.
Es alentador observar los avances alcanzados en tan poco tiempo y el compromiso demostrado para generar oportunidades y bienestar para su pueblo”, manifestó el canciller alemán