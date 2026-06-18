Cortes de energía afectarán este viernes 19 de junio varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de varias zonas de Honduras deberán prepararse para interrupciones en el suministro eléctrico este viernes 19 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara una nueva jornada de trabajos de mantenimiento en el sistema de distribución y transmisión. De acuerdo con la programación oficial, las suspensiones forman parte de labores técnicas orientadas a la mejora de subestaciones, transformadores de potencia y líneas de distribución, con el fin de fortalecer la estabilidad del servicio a nivel nacional. Las interrupciones se concentrarán en sectores urbanos, comerciales, industriales y residenciales, con cortes que en algunos casos se extenderán durante varias horas consecutivas.

Cortes de energía programados:

Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)

Col. Altamira, Bo. Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, IPSA (Blvd. Suyapa), Tropigas (Blvd. Suyapa), Radio América (estudios) y zonas aledañas. Parte del Cerro Juana Laínez, Serna, Parque de Pelota Lempira Reina, El Birichiche, Col. Miramontes, Col. Elvel, Elvel School y zonas cercanas. Col. Altamira, parte de La Guadalupe, Lavandería Festival, ASHONPLAFA, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center, Las Lomas, embajadas de Venezuela y El Salvador, Instituto Nacional Agrario, Col. Alameda, Rubén Darío, Las Minitas, Centro Audiológico Auris y alrededores. Bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, Edificio Plaza Miramontes, Edificio Continental, R-Media y zonas cercanas.

El Progreso, Yoro (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Zona central sector este y noreste, Col. Mangandi, Col. 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Bo. Los Ángeles, Bo. Las Mercedes, Bo. Buenos Aires, Bo. Los Pinos, Col. San Antonio, Col. Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Montevideo, Hotel Montecristo, Residencial El Progreso, La Canadá, Col. Palermo, Fraternidad de la Paz, Col. Nacional, Col. San José, Col. Buenos Amigos, Col. Corocolito, Col. 12 de Junio, Col. Juventino Barahona, Col. Primero de Marzo, Col. Berlin, Col. Ebenezer, Col. La Libertad, Col. Las Golondrinas, Col. La Pimienta, Col. Alemania, Col. Rubí, Camalote arriba y abajo, Aldea El Centenario, El Naranjo, Camalote, Las Flores, Río Chiquito, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, UTH, Megaplaza, Quebrada Seca y zonas aledañas. Municipalidad de El Progreso, IHSS, Mercado Municipal, Hospitales, clínicas privadas, supermercados, estación de bomberos, policía nacional, centro penal progreseño, centros comerciales y dependencias públicas.

Buena Vista, Finca COOB, Río Chiquito, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, Km 70, El Paraíso, Aldea El Porvenir del Norte, Colonia Aurora, Brisas del Norte, Brisas de la Libertad, Aldea Fuerzas Vivas, Aldea Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno y comunidades aledañas.

Hospital El Progreso, Hospital Materno Infantil, Hospital del Ojo, Zona Militar, Juzgado Progreseño, crematorio municipal, Colegio de Abogados, Centro Universitario Regional Progreseño (CURPRO), residenciales Jardines de la Perla, La Perla, La Romana, Alameda, Quintas Santa Mónica, Villa Ángeles, Paseo del Ángel y zonas cercanas. Colonias como Los Jazmines, Moya, 18 de Septiembre, Sinaí, San Francisco, Kattan, 19 de Junio, Melgar Castro, Santa Fe, 5 de Diciembre, Brisas del Sur, Sitio Sitraterco y alrededores.

Colonias Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Pajuiles, Montefresco, Mendieta, Castillo, San José #2, Emanuel 1 y 2, Suazo Córdova, Ávila Panchame, Esperanza de Jesús, Imprema, Los Laureles, Buenos Amigos, Corocolito, Covitral, Paredes, La Libertad, Berlin, Ebenezer, Las Golondrinas, La Pimienta, Rubí, Alemania, Colonia 6 de Julio, Kennedy parte oeste, Residencial Andalucía, Villa Belinda, Quintas del Sol, Monte Carlo, La Granja, Zip Porvenir, San Miguel, Santa Elizabeth, Fátima y zonas aledañas. También se incluyen comercios como Megaplaza, La Colonia, La Antorcha, Pizza Hut Boulevard, Plaza Santa Mónica, Turiplaza, Hotel Casa Blanca, agencias comerciales, restaurantes, panaderías y zonas productivas del municipio.

Puerto Cortés, Cortés (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)