Con un último saludo oficial despiden a siete policías fallecidos en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Formados en dos filas, con la mirada fija y la mano llevada a la frente en señal de respeto, varios policías rindieron este jueves 18 de junio el último saludo oficial a los siete compañeros que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido la tarde del miércoles en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua. Uno a uno, los ataúdes avanzaron lentamente entre el pasillo de uniformados en las instalaciones de la Unidad Departamental de Prevención-7 (UDP-7), donde son velados. El silencio solo era interrumpido por el llanto de familiares y compañeros que aún intentaban asimilar la tragedia que, en cuestión de segundos, cobró la vida de siete servidores públicos.

Algunos agentes, incapaces de contener el dolor, se acercaron a los féretros para despedirse por última vez. Otros apoyaron la frente sobre la madera mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Los familiares también acompañaron la ceremonia luctuosa. Permanecieron en silencio mientras la institución rendía honores a quienes ya no regresarán a sus puestos de trabajo. "El día de ayer salieron a las cinco de la mañana para traer su indumentaria policial, sin pensar que siete de ellos retornarían a la unidad, pero ya sin vida", expresó Leyly López, portavoz de la Unidad Departamental de Prevención-7 (UDP-7). La portavoz explicó: "Ya recibimos cuatro cuerpos; están pendientes dos, porque una de ellas, Xiomara Zúñiga, era originaria de Maraita, Francisco Morazán. De ahí, todos eran del departamento de El Paraíso".

Familias que aún no asimilan la tragedia

El dolor también se refleja en distintos hogares del país, donde padres, hermanos, hijos y amigos intentan comprender cómo una jornada laboral terminó convirtiéndose en una despedida definitiva. "Me dueles, hermana de mi corazón. Ahora mi estrellita va a iluminar el cielo y yo te voy a extrañar un montón. No es un adiós, es un hasta luego", escribió la hermana de Esmelin Yolibeth Herrera, una de las víctimas. En otra publicación recordó: "Mi madre y mi hermana te lloran porque eras una excelente persona. Hoy solo quedan los recuerdos de todo lo que vivimos juntas, esas sonrisas y ese carisma". Las lágrimas también acompañaron al padre del agente Yorbi Adonay Mejía Vallecillo, quien, con la voz entrecortada, apenas pudo pronunciar unas palabras. "Somos una familia bien consolidada, una familia bien unida. Pero si así Dios lo quiso, tenemos que aceptar esta realidad", manifestó. Como ellos, decenas de familiares han recordado durante las últimas horas a los siete policías no solo por el uniforme que portaban, sino también por el papel que desempeñaban en sus hogares como hijos, madres, hermanos, esposos y amigos. Las víctimas fueron identificadas como Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Nora Xiomara Mejía, Dulce María Suárez, Yorbi Adonay Mejía y Nelson Emilio Sosa.

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