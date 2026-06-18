“Te voy a comprar un bajo eléctrico para la iglesia”: la promesa a su padre de policía fallecido en El Rodeo, Comayagua

Entre lágrimas y sosteniendo la voz en medio del dolor, un pastor hondureño ha compartido el recuerdo más íntimo de su hijo, Yorbic Vallecillo, uno de los policías fallecidos en el accidente registrado reste miércoles 17 de junio en la cuesta de El Rodeo, Comayagua. Más allá del uniforme, lo describe como un joven noble, cercano a su familia y profundamente comprometido con su hogar y su fe.