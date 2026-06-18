¿Dónde serán sepultados los siete policías, víctimas del accidente en El Rodeo?

La imagen refleja el dolor que se vive este jueves en la sala, donde son velados en Danlí, cinco de los siete policías que murieron el 17 de junio en El Rodeo, Comayagua, tragedia que enluta a la Policía Nacional. A continuación la información de dónde serán sepultados cada uno de los agentes caídos.
De acuerdo con una lista oficial de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) No. 7 de El Paraíso, los cuerpos serán trasladados a distintos municipios y aldeas de los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán para su sepultura.
La agente de policía Dulce María Suárez Izaguirre, originaria de El Paraíso, El Paraíso, será sepultada en el Cementerio Municipal de El Paraíso, El Paraíso. Estaba cumpliendo 25 años de edad el día de la tragedia, su familia lamenta hoy que las flores que compró por su cumpleaños sean ahora para su velorio.
Por su parte, el agente Yorbic Adony Vallecillo Salgado (aquí junto a su padre), originario de Buena Vista, Jamastrán, será enterrado en Buena Vista, El Porvenir, Danlí.
Mientras tanto, la agente Nora Xiomara Mejía Zúniga, originaria de Maraita, Francisco Morazán, recibirá sepultura en Las Agujas, Maraita, Francisco Morazán.
La agente Esmelyn Yobeth Herrera Martínez, originaria de Danlí, El Paraíso, será sepultada en el Cementerio Municipal de Danlí, El Paraíso.
El agente Nelson Emilio Sosa Torres, originario de Danlí, El Paraíso, será enterrado en el Cementerio Municipal de Danlí, El Paraíso.
Asimismo, la agente Keylin Anabeli Benavides Rodríguez, también originaria de Danlí, será sepultada en la aldea Buenos Aires #2, Matazanos.
Finalmente, la agente Delmi Maritza Espinoza Cornejo, originaria de Danlí, El Paraíso, será enterrada en la aldea Gualiqueme, Jamastrán, Danlí, El Paraíso.
Los siete policías fallecieron luego de que una grúa impactara el autobús en el que viajaban de regreso hacia Danlí tras recoger su indumentaria policial. El accidente ocurrió en una zona de curva y pendiente en el sector de El Rodeo, Comayagua, y además dejó 29 personas lesionadas.
El accidente ocurrió en una zona de curva y pendiente en el sector de El Rodeo, Comayagua, y además dejó 29 personas lesionadas.
Familiares, compañeros de la institución policial y habitantes de las comunidades de origen de las víctimas se preparan para darles el último adiós en medio del dolor que ha provocado una de las tragedias más graves que ha golpeado recientemente a la Policía Nacional.