¿Cuál es la trayectoria de los nuevos consejeros interinos del CNE?

Tegucigalpa, Honduras.-Los nombres de Aixa Gabriela Zelaya y Eduardo Enrique Fuentes han cobrado relevancia en el escenario político y electoral hondureño debido a su designación como consejeros interinos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las licencias otorgadas a Ana Paola Hall y Cossette López.

Aixa Zelaya es abogada y notaria graduada de la Universidad José Cecilio del Valle y posee una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Talca, Chile.

También cursó estudios en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), complementando su formación jurídica con conocimientos en gestión institucional.

Entre 2024 y enero de 2026 estuvo a cargo de una dirección en el Registro Nacional de las Personas (RNP), una de las instituciones fundamentales para los procesos electorales debido a su responsabilidad en la emisión de documentos de identidad y la actualización de los registros ciudadanos.

Durante su gestión estuvo a cargo de la coordinación administrativa y operativa de la entidad.

Su trayectoria en el sector público incluye además cargos como directora legal y asesora jurídica de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), donde participó en procesos normativos y de acompañamiento legal a políticas públicas.

Asimismo, representó al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos procedimientos internacionales.

Además de su experiencia institucional, Zelaya ha ejercido la profesión de manera independiente durante más de una década y ha impartido clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

En el ámbito político ha mantenido participación activa dentro del Partido Liberal, donde fue directora ejecutiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y candidata a designada presidencial.