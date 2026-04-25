Renán Inestroza, Mirtha Gutiérrez y Oved López: candidatos a consejeros en el CNE

Luego de la destitución del exconsejero Marlon Ochoa y de la renuncia de la consejera suplente Karen Rodríguez en el Consejo Nacional Electoral (CNE), este domingo cierran las vacantes para los candidatos que aspiren a ocupar estos cargos. Estos son algunos de los autopostulantes que han entregado la documentación.
German Oswaldo Altamirano Díaz, diputado propietario por el partido Libertad y Refundación (Libre) de Santa Bárbara.
El abogado Alfredo Enrique Laínez.
El diputado suplente José Oved López, del Libertad y Refundación (Libre).
Walter Jeremías López, máster en Gestión de Proyectos, Ingeniero en Ciencias de la Computación.
El ingeniero, abogado y exdiputado del Partido Nacional, Rossel Renán Inestroza Martínez.
Mirtha Gutiérrez Reyes, socióloga, activista y exsecretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026)
El excandidato a diputado del Partido Nacional, Santos Roberto Peña Enamorado. Él quedó electo en las primarias de 2025 por el departamento de Cortés, pero no logró ser electo en las elecciones generales.
El abogado Walter Banegas, quien fue diputado de 2014 a 2018 por el departamento de Cortés, destacándose como jefe de bancada del Partido Anti Corrupción (PAC) en 2016 y fue Comisionado de Transparencia Municipal por la Corporación Municipal de San Pedro Sula en 2023.
El analista y politólogo Sergio Ottoniel Vélez Rodríguez.
German Edgardo Leitzelar es hijo del exdiputado y miembro de la junta interventora del IHSS German Leitzelar. German Edgardo Leitzelar hijo también es una figura muy activa en la vida pública y electoral del país. Su postulación al CNE estaría siendo impulsada por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD)
El abogado Héctor Manuel Alvarenga, quien en 2017 se postuló al cargo de cargo de magistrados de Unidad de Política Limpia.
El abogado Eduardo Enrique Fuentes Cálix, quien desde marzo de 2026 funge como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), tras una moción presentada por la diputada nacionalista María José Sosa.
Heriberto Baquedano Membreño, abogado constitucionalista que en 2022 ya se había autopostulado para ser consejero del CNE, luego de que Rixi Moncada renunciara a este órgano para poder desempeñarse como secretaria de Finanzas en el gobierno de Xiomara Castro. Anteriormente también participó en aspiraciones como cuando se postuló para ser titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en 2014.
También aparecen en el listado de autopostulantes al CNE el notario José Gaspar Álvarez, Vilma Clementina Zúniga quien funge como jefa de la gerencia de Servicio al Cliente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en la actual administración de Nasry Asfura ; Boris David Rodríguez, Gabriel Adalberto Espinal, José Pompilio Ochoa quien en 2019 fungió como gerente de recursos humanos del Patronato Nacional de la Infancia (Pani); el juez de sentencia Idulio Melquiades Alonzo.
Tomás Alfonso Cardona, Miguel Pineda Echeverría, Erick Felipe Hernández, Carlos Humberto Romero y Geovanny Antonio Arias.