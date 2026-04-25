Renán Inestroza, Mirtha Gutiérrez y Oved López: candidatos a consejeros en el CNE

Heriberto Baquedano Membreño, abogado constitucionalista que en 2022 ya se había autopostulado para ser consejero del CNE, luego de que Rixi Moncada renunciara a este órgano para poder desempeñarse como secretaria de Finanzas en el gobierno de Xiomara Castro. Anteriormente también participó en aspiraciones como cuando se postuló para ser titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en 2014.