¿Quiénes sustituirían a Marlon Ochoa en el CNE y a Mario Morazán en el TJE?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una eventual destitución de Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y de Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mediante la figura de juicio político, ya comienzan a mencionarse algunos nombres como posibles sustitutos en ambos cargos.
La salida de Ochoa dejaría sin representación en el pleno del CNE al partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza política que durante años buscó consolidar su presencia en la cúpula del órgano electoral.
Aunque el abanico de opciones no es amplio, en los últimos días han cobrado fuerza distintas propuestas. Los nombres comenzaron a circular con mayor insistencia desde el 9 de abril, fecha en que fue presentada ante el pleno del Congreso Nacional la denuncia de juicio político contra Ochoa.
Entre las figuras que se mencionan aparecen personas ajenas a Libre, pero vinculadas al ámbito político y electoral del país. Entre ellas hay exdiputados y exintegrantes de organismos electorales que dejaron sus cargos en años recientes.
Experiencia parlamentaria
Uno de los nombres que cobra más fuerza para sustituir a Marlon Ochoa como magistrada propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) es el de la abogada y exdiputada Fátima Mena.
Mena inició su carrera política en 2013, cuando fue electa diputada por primera vez para el período 2014-2018 en las filas del Partido Anticorrupción (PAC), en representación del departamento de Cortés. Su última gestión legislativa corresponde al período 2022-2026, al que llegó como diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Además de su trayectoria en el Congreso Nacional, también se desempeñó como regidora de la Alcaldía de San Pedro Sula entre 2018 y 2022.
En el plano profesional, entre 2002 y 2018 ocupó varios cargos dentro del Poder Judicial. Asimismo, es abogada con maestría en Administración de Justicia.
Actualmente, se desempeña como asesora legal de la bancada de diputados del Partido Liberal (PL), cargo desde el cual ha vuelto a tomar protagonismo en medio de las versiones sobre una eventual salida de Ochoa del organismo electoral.
Hasta ahora, ninguna de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, entre ellas el Partido Liberal y el Partido Nacional, ha confirmado oficialmente una eventual nominación. Sin embargo, el nombre de Mena figura entre los perfiles que estarían siendo considerados para ocupar el cargo en el CNE.
Conocedora de procesos
Otra de las figuras que aparece entre las opciones para integrar, en este caso, el Tribunal Electoral es Karen Yohana Guandique Estrada.
Abogada de profesión, cuenta con experiencia en materia electoral, ya que entre 2019 y 2024 formó parte de ese organismo como magistrada suplente.
Sus aspiraciones políticas la llevaron a dejar el TJE para buscar una candidatura a diputada por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) en el departamento de Francisco Morazán.
Sin embargo, no obtuvo un escaño en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, aunque figuró entre las candidatas más votadas de su partido.
Su trayectoria en el ámbito electoral, así como su cercanía con estructuras políticas del país, podría pesar en una eventual decisión a su favor para sustituir a Morazán Aguilera.
En su carrera laboral también se desempeño en el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los procesos electorales de 2008, 2012 y 2013, como capacitadora de miembros de Mesas Electorales Receptoras.
Es abogada, con maestría en Estudios Políticos Aplicados de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, y una especialidad en Gestión de Políticas de Recursos Humanos orientadas a la Salud.
Todos los citados
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sobre el juicio político contra Marlon Ochoa, dijo que “esto no es persecución, lo he dicho, esto no es venganza. Esto es control constitucional sobre funcionarios que creemos o que cree el pueblo hondureño y los diputados que han accionado más allá de las atribuciones que les da la Constitución y la ley”.
Sobre la probable salida de Ochoa del CNE, EL HERALDO consultó a una fuente del Poder Legislativo sobre la posibilidad de que fuera reemplazado por otro simpatizante de Libre. La respuesta fue: “No creo que se lo demos a Libre”, lo que deja abierta la posibilidad de que el cargo quede en manos de alguien de otro partido político.
La comisión de juicio político citó para este lunes 13 de abril a Marlon Ochoa y a tres magistrados del TJE para que comparezcan ante ese órgano legislativo en el hemiciclo del Congreso Nacional.
De acuerdo con la convocatoria, Marlon Ochoa deberá presentarse a las 9:00 de la mañana. Luego fue citado el magistrado propietario del TJE, Mario Morazán Aguilera, a las 11:00 de la mañana.
Para la misma jornada también fueron convocados los magistrados suplentes del TJE Lourdes Maribel Mejía Estapé, a la 1:00 de la tarde, y Gabriel Gutiérrez Peralta, a las 3:00.
En el caso de Ochoa, entre los argumentos expuestos en su contra figuran presuntos retrasos en el cronograma electoral, conflictos internos dentro del CNE y decisiones que, según los denunciantes, habrían afectado el desarrollo del proceso democrático.
La denuncia también le atribuye haber bloqueado la declaratoria de resultados y contribuir a la deslegitimación del proceso con denuncias de fraude formuladas el año anterior.
En cuanto a Morazán Aguilera y a los magistrados suplentes del TJE, los señalamientos apuntan a una supuesta obstrucción del desarrollo de las actividades dentro de ese organismo, lo que, según la acusación, impidió conocer en tiempo y forma algunos recursos interpuestos.
Las comparecencias forman parte del proceso que sigue la comisión especial nombrada por el Congreso Nacional para investigar los hechos denunciados antes de rendir un informe al pleno legislativo.