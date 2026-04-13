¿Quiénes sustituirían a Marlon Ochoa en el CNE y a Mario Morazán en el TJE?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una eventual destitución de Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y de Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mediante la figura de juicio político, ya comienzan a mencionarse algunos nombres como posibles sustitutos en ambos cargos. La salida de Ochoa dejaría sin representación en el pleno del CNE al partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza política que durante años buscó consolidar su presencia en la cúpula del órgano electoral. Aunque el abanico de opciones no es amplio, en los últimos días han cobrado fuerza distintas propuestas. Los nombres comenzaron a circular con mayor insistencia desde el 9 de abril, fecha en que fue presentada ante el pleno del Congreso Nacional la denuncia de juicio político contra Ochoa. Entre las figuras que se mencionan aparecen personas ajenas a Libre, pero vinculadas al ámbito político y electoral del país. Entre ellas hay exdiputados y exintegrantes de organismos electorales que dejaron sus cargos en años recientes. ​​​

Experiencia parlamentaria

Uno de los nombres que cobra más fuerza para sustituir a Marlon Ochoa como magistrada propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) es el de la abogada y exdiputada Fátima Mena. Mena inició su carrera política en 2013, cuando fue electa diputada por primera vez para el período 2014-2018 en las filas del Partido Anticorrupción (PAC), en representación del departamento de Cortés. Su última gestión legislativa corresponde al período 2022-2026, al que llegó como diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH). Además de su trayectoria en el Congreso Nacional, también se desempeñó como regidora de la Alcaldía de San Pedro Sula entre 2018 y 2022. En el plano profesional, entre 2002 y 2018 ocupó varios cargos dentro del Poder Judicial. Asimismo, es abogada con maestría en Administración de Justicia. Actualmente, se desempeña como asesora legal de la bancada de diputados del Partido Liberal (PL), cargo desde el cual ha vuelto a tomar protagonismo en medio de las versiones sobre una eventual salida de Ochoa del organismo electoral. Hasta ahora, ninguna de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional, entre ellas el Partido Liberal y el Partido Nacional, ha confirmado oficialmente una eventual nominación. Sin embargo, el nombre de Mena figura entre los perfiles que estarían siendo considerados para ocupar el cargo en el CNE.

Conocedora de procesos

Otra de las figuras que aparece entre las opciones para integrar, en este caso, el Tribunal Electoral es Karen Yohana Guandique Estrada. Abogada de profesión, cuenta con experiencia en materia electoral, ya que entre 2019 y 2024 formó parte de ese organismo como magistrada suplente. Sus aspiraciones políticas la llevaron a dejar el TJE para buscar una candidatura a diputada por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) en el departamento de Francisco Morazán. Sin embargo, no obtuvo un escaño en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, aunque figuró entre las candidatas más votadas de su partido. Su trayectoria en el ámbito electoral, así como su cercanía con estructuras políticas del país, podría pesar en una eventual decisión a su favor para sustituir a Morazán Aguilera.

En su carrera laboral también se desempeño en el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los procesos electorales de 2008, 2012 y 2013, como capacitadora de miembros de Mesas Electorales Receptoras. Es abogada, con maestría en Estudios Políticos Aplicados de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, y una especialidad en Gestión de Políticas de Recursos Humanos orientadas a la Salud.

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