Juramentan a Arístides Mejía en el TJE; pendientes designaciones en el CNE y Política Limpia

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Antonio César Rivera Callejas, presentó este miércoles 17 de junio una moción nominativa ante el Congreso Nacional para designar a nuevos funcionarios en cargos clave de organismos electorales y de transparencia del país.
La moción propuso el nombramiento de Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario interino del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Juan Pablo Hernández como comisionado propietario de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, también conocida como Unidad de Política Limpia.
Asimismo, la moción plantea la designación de Aixa Zelaya Gómez como consejera propietaria interina del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de Eduardo Enrique Fuentes como consejero propietario interino de ese mismo organismo.
La iniciativa fue presentada por Rivera Callejas en medio del proceso de discusión legislativa relacionado con la integración de las instituciones.
Tras la votación, los diputados aprobaron la designación de Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral.
En el caso de los demás incluidos en la lista, siguen en discusión.
¿Quién es Arístides Mejía?
Arístides Mejía Carranza es una de las figuras con mayor trayectoria en la vida política e institucional de Honduras. Abogado de profesión, ha desempeñado cargos en los ámbitos electoral, diplomático y gubernamental, acumulando décadas de experiencia en la administración pública.
Su nombre ha estado ligado especialmente a los organismos electorales del país. Antes de su reciente nombramiento como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ya había formado parte de la máxima autoridad electoral hondureña, llegando incluso a presidir el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Dentro del Poder Ejecutivo también ocupó posiciones de relevancia. Durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales fue titular de la Secretaría de Defensa Nacional y posteriormente asumió responsabilidades equivalentes a las de la vicepresidencia de la República tras la salida de Elvin Santos de ese cargo.
A nivel internacional representó a Honduras como embajador en Grecia, ampliando su experiencia en el servicio diplomático. Paralelamente, ha mantenido una participación activa en el Partido Liberal, organización desde la cual ha colaborado en procesos internos, campañas políticas y análisis de temas relacionados con la democracia y el sistema electoral.
Con su incorporación al TJE, Mejía regresa a un organismo vinculado a la administración de justicia electoral, aportando una trayectoria marcada por su paso por distintas instituciones clave del Estado hondureño.