Unos 17,000 hondureños estudian en la UNAH mediante la modalidad virtual

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha logrado expandir su oferta académica más allá de las fronteras, permitiendo que miles de hondureños en el extranjero accedan a educación superior bajo la modalidad virtual. De acuerdo a datos de la Dirección de Innovación Educativa (DIE), actualmente hay alrededor de 17,000 estudiantes que cursan estudios universitarios a través de las distintas modalidades virtuales que ofrece la máxima casa de estudios. La cifra de jóvenes llevando a cabo sus estudios superiores mediante la modalidad virtual no solo refleja la demanda interna, sino también el impacto en la diáspora hondureña, indicaron las autoridades. La estrategia de virtualización educativa, impulsada por la Rectoría, la Vicerrectoría Académica y el Sistema de Educación a Distancia, ha permitido que hondureños que migraron por razones económicas, familiares o profesionales puedan continuar o iniciar una carrera universitaria desde cualquier parte del mundo.

Los estudiantes residen principalmente en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Argentina, Chile y Costa Rica, lo que posiciona a la UNAH como una universidad con alcance internacional, agregaron. Actualmente, la UNAH ofrece las carreras de Derecho, Informática Administrativa, Pedagogía, Ecoturismo y el Técnico Universitario en Microfinanzas en modalidad 100 % virtual. También ofrece la carrera de Psicología bajo un modelo B-Learning (semipresencial) para estudiantes hondureños que por diferentes razones no pueden acudir de manera presencial todos los días. Para los próximos meses, las autoridades universitarias proyectan ampliar la oferta académica. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, estas modalidades han permitido a la UNAH alinearse con tendencias globales en educación superior. La virtualidad ha permitido democratizar el acceso al conocimiento, especialmente para comunidades migrantes que históricamente han enfrentado barreras para continuar sus estudios. Una de las acciones más relevantes ha sido la implementación de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) en formato virtual, habilitada desde 2025. Desde entonces, un total de 2,467 hondureños en el exterior han llevado a cabo esta evaluación sin necesidad de viajar al país, facilitando su ingreso a la universidad.

"Este mecanismo ha sido clave para aumentar la matrícula internacional, eliminando costos y limitaciones logísticas que anteriormente impedían a muchos aspirantes acceder a la educación superior", indicó Carlos Mauricio Ordoñez, titular de la Dirección de Admisiones de la UNAH.

Apoyo a la diáspora

Como parte de los esfuerzos por fortalecer la atención a los estudiantes en el extranjero, las autoridades universitarias sostuvieron hace algunos días un acercamiento con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. En la reunión participaron el rector Odir Fernández, la vicerrectora académica Lourdes Murcia y el vicerrector de Relaciones Internacionales Ricardo Matamoros, junto a la canciller Mireya Agüero. El objetivo principal es habilitar espacios de atención y orientación académica en consulados y embajadas, acercando los servicios universitarios a los hondureños en el exterior. "Queremos llegar a esos hondureños que están fuera del país y ofrecerles espacios de atención sobre nuestros programas universitarios.