UNAH aplica la primera PHUMA de 2026 a más de 19 mil aspirantes a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, aplica este viernes la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del 2026 a más de 19 mil aspirantes, de los 19,732 habilitados a nivel nacional. Los aspirantes hondureños realizan la prueba en modalidad presencial en 13 centros universitarios distribuidos en las diferentes regiones del país. Debido a la alta afluencia de aspirantes en los campus de El Paraíso, Yoro y educación virtual Roatán, la aplicación se desarrolla en dos jornadas: la primera a las 7:00 de la mañana y la segunda y a la 1:00 de la tarde.

En los campus de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, así como el de Cortés, Comayagua, Choluteca, Olancho, Copán y Atlántida y el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS-Tela) y Educación Virtual Marcala, la prueba se aplica únicamente en la jornada matutina. Mientras que en el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, la aplicación se realizará el martes 5 de mayo, a las 7:00 de la mañana, en la Escuela Ramón Rosa. Los aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país y que han sido habilitados para realizar la prueba en la modalidad virtual, la realizarán el viernes 8 de mayo, en el horario previamente seleccionado y consignado en la credencial que se les acreditó.

Quienes se presentarán la PHUMA virtual deberán estar atentos a su correo electrónico, ya que la Dirección del Sistema de Admisión enviará el enlace para una reunión informativa el jueves 7 de mayo, en la cual podrán aclarar dudas previas a la aplicación. Asimismo, recibirán con anticipación las instrucciones y el enlace para descargar el aplicativo necesario para realizar la prueba en línea. Los resultados de la PHUMA, tanto en modalidad presencial como virtual, estarán disponibles desde 1 al 5 de junio de 2026 en el sitio web de admisión: https://admisiones.unah.edu.hn/