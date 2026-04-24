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UNAH aplica la primera PHUMA de 2026 a más de 19 mil aspirantes a nivel nacional

La PHUMA se aplica en la modalidad presencial y virtual. En mayo se concretarán otras pruebas en centros regionales; los que logren obtener un cupo deberán crear su expediente estudiantil

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 11:07
UNAH aplica la primera PHUMA de 2026 a más de 19 mil aspirantes a nivel nacional

Miles de aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) llegaron a Ciudad Universitaria para realizar la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA).

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, aplica este viernes la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del 2026 a más de 19 mil aspirantes, de los 19,732 habilitados a nivel nacional.

Los aspirantes hondureños realizan la prueba en modalidad presencial en 13 centros universitarios distribuidos en las diferentes regiones del país.

Debido a la alta afluencia de aspirantes en los campus de El Paraíso, Yoro y educación virtual Roatán, la aplicación se desarrolla en dos jornadas: la primera a las 7:00 de la mañana y la segunda y a la 1:00 de la tarde.

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En los campus de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, así como el de Cortés, Comayagua, Choluteca, Olancho, Copán y Atlántida y el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS-Tela) y Educación Virtual Marcala, la prueba se aplica únicamente en la jornada matutina.

Mientras que en el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, la aplicación se realizará el martes 5 de mayo, a las 7:00 de la mañana, en la Escuela Ramón Rosa.

Los aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país y que han sido habilitados para realizar la prueba en la modalidad virtual, la realizarán el viernes 8 de mayo, en el horario previamente seleccionado y consignado en la credencial que se les acreditó.

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Quienes se presentarán la PHUMA virtual deberán estar atentos a su correo electrónico, ya que la Dirección del Sistema de Admisión enviará el enlace para una reunión informativa el jueves 7 de mayo, en la cual podrán aclarar dudas previas a la aplicación.

Asimismo, recibirán con anticipación las instrucciones y el enlace para descargar el aplicativo necesario para realizar la prueba en línea.

Los resultados de la PHUMA, tanto en modalidad presencial como virtual, estarán disponibles desde 1 al 5 de junio de 2026 en el sitio web de admisión: https://admisiones.unah.edu.hn/

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Los aspirantes que se postulan a carreras con requisitos específicos de admisión o que compiten por un cupo, podrán consultar los rankings el 3 de julio.

Posteriormente, quienes resulten admitidos o logren obtener un cupo, deberán crear su expediente estudiantil conforme a los lineamientos y calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP-Registro), para ingresar en el III período académico de 2026.

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los padres de familia que acompañan a los aspirantes a la prueba, desde las 6:00 de la mañana se habilitaron las instalaciones del Palacio Universitario de los Deportes en Ciudad Universitaria, donde podrán esperar a sus hijos en un entorno seguro y cómodo ya que tienen acceso vehicular y peatonal en este espacio.

Recordaron que por este punto será la salida de todos los aspirantes al finalizar la prueba.

Asimismo, en los demás campus universitarios a nivel nacional se habilitó centros de espera para padres de familia y servicios de información institucional.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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