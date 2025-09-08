Arranca el tercer proceso de admisión para estudiar en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El tercer y último proceso para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comenzó este lunes con las inscripciones a la prueba de orientación vocacional.

Las autoridades de la Dirección de Admisiones de la máxima casa de estudios informaron que los jóvenes que desean entrar a estudiar a la universidad deben inscribirse para hacer la prueba vocacional.

"Comenzamos con la fase de inscripción, todos los aspirantes tienen que realizar la prueba vocacional de manera obligatoria que está en la página web de admisiones", explicó Carlos Ordóñez, titular de la dirección.

Una vez y el aspirante complete en línea dicha prueba, la plataforma dará un porcentaje respecto a la relación que tienen sus resultados con las tres carreras que seleccionó.

Los jóvenes tienen hasta el domingo 14 de septiembre para hacer la prueba.

Posteriormente, podrán inscribirse para hacer la Prueba Universitaria Hondureña de Medición Académica (PHUMA), esta etapa estará habilitada desde el lunes 15 hasta el miércoles 24 de septiembre.

Durante esa fecha y hasta el 26 de septiembre, los jóvenes podrán hacer el pago de 500 lempiras en las agencias bancarias.

"Este es el primer paso que los aspirantes tienen que realizar para completar el proceso de admisión e ingresar en el segundo período académico del siguiente año", agregó Ordóñez.

Para este proceso se realizará de manera simultánea las admisiones para los aspirantes que realizarán la prueba para estudiar en la UNAH de manera presencial y para los que están en el extranjero y buscan seguir sus estudios mediante la modalidad virtual.

Sin embargo, las fechas de aplicación de la prueba será diferente para cada modalidad; para los aspirantes presenciales será el viernes 21 de noviembre a nivel nacional; mientras que la prueba de UNAH virtual será el 4 y 5 de diciembre.