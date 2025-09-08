  1. Inicio
  2. · Honduras

Arranca el tercer proceso de admisión para estudiar en la UNAH

Desde este lunes 8 al domingo 14 de septiembre los aspirantes deberán hacer la prueba de orientación vocacional, proceso es para modalidad presencial y UNAH Virtual

  • 08 de septiembre de 2025 a las 14:06
Arranca el tercer proceso de admisión para estudiar en la UNAH

En el segundo proceso de admisión del 2025 más de 12,000 aspirantes a nivel nacional hicieron la prueba PHUMA.

 Foto: EL HERALDO
Estudiantes de la UNAH sobre el transporte gratis: “Ayuda bastante a la economía de los hogares"

Tegucigalpa, Honduras.- El tercer y último proceso para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comenzó este lunes con las inscripciones a la prueba de orientación vocacional.

Las autoridades de la Dirección de Admisiones de la máxima casa de estudios informaron que los jóvenes que desean entrar a estudiar a la universidad deben inscribirse para hacer la prueba vocacional.

"Comenzamos con la fase de inscripción, todos los aspirantes tienen que realizar la prueba vocacional de manera obligatoria que está en la página web de admisiones", explicó Carlos Ordóñez, titular de la dirección.

Una vez y el aspirante complete en línea dicha prueba, la plataforma dará un porcentaje respecto a la relación que tienen sus resultados con las tres carreras que seleccionó.

Los jóvenes tienen hasta el domingo 14 de septiembre para hacer la prueba.

Posteriormente, podrán inscribirse para hacer la Prueba Universitaria Hondureña de Medición Académica (PHUMA), esta etapa estará habilitada desde el lunes 15 hasta el miércoles 24 de septiembre.

Durante esa fecha y hasta el 26 de septiembre, los jóvenes podrán hacer el pago de 500 lempiras en las agencias bancarias.

"Este es el primer paso que los aspirantes tienen que realizar para completar el proceso de admisión e ingresar en el segundo período académico del siguiente año", agregó Ordóñez.

Para este proceso se realizará de manera simultánea las admisiones para los aspirantes que realizarán la prueba para estudiar en la UNAH de manera presencial y para los que están en el extranjero y buscan seguir sus estudios mediante la modalidad virtual.

Sin embargo, las fechas de aplicación de la prueba será diferente para cada modalidad; para los aspirantes presenciales será el viernes 21 de noviembre a nivel nacional; mientras que la prueba de UNAH virtual será el 4 y 5 de diciembre.

Aumentarán a 10,000 el número de becas para estudiantes de la UNAH

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias