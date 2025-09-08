Defensores de Honduras respalda a Ana Paola Hall como nueva presidenta del CNE

El pronunciamiento reconoció el carácter firme de la presidenta saliente y destacó los desafíos que enfrentará Hall de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025

    El próximo 11 de septiembre la abogada Ana Paola Hall asumirá la dirección del CNE.

  • 08 de septiembre de 2025 a las 14:32

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma ciudadana Defensores de Honduras se pronunció este lunes sobre la próxima rotación en la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), programada para el jueves 11 de septiembre, cuando la abogada Ana Paola Hall asumirá la dirección del órgano encargado de los procesos electorales en el país.

En su declaración, la organización destacó el trabajo de la actual presidenta, Cossette López, a quien calificaron como una funcionaria que defendió la independencia del CNE frente a presiones externas.

Según la plataforma, López deja “un sello de acero en la historia democrática del país” tras enfrentar intentos de debilitar la institucionalidad electoral.

Respecto a la nueva gestión, Defensores de Honduras expresó su respaldo a la consejera Ana Paola Hall, confiando en su experiencia y compromiso con el fortalecimiento democrático.

La organización subrayó que Hall asume el cargo en un momento clave, cuando se aproxima la celebración de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025.

El pronunciamiento también señaló los principales retos que enfrentará la próxima titular del CNE, entre ellos garantizar el cumplimiento del cronograma electoral, así como la transparencia y la paz durante los comicios.

La rotación en la presidencia del CNE es parte del mecanismo establecido dentro de la institución, donde cada consejero propietario asume de manera alterna la conducción del organismo electoral.

