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Tabla de goleo del Mundial 2026: El inesperado golpe de Messi a Mbappé y kane acecha la cima

Messi se despachó un hat-trick en su debut y encabeza la lista de romperedes

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 13:54
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Te mostramos cómo marcha la tabla de goleadores en el Mundial 2026. Sorpresa con Lionel Messi y Mbappé.

Fotos: Cortesía.
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Este miércoles finalizó la primera jornada de los grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

 Foto: EFE.
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La primera fecha fue vibrante y llegó cargada de muchos goles en todos los partidos disputados. Así se mueve la tabla de máximos anotadores del Mundial 2026.

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12. Vinicius Júnior (Brasil) -- La estrella brasileña abrió su cuenta goleadora en la Copa del Mundo al marcar en la igualdad 1-1 frente a Marruecos.

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11. Viktor Gyökeres (Suecia) -- Contribuyó a la contundente victoria 5-1 sobre Túnez al hacerse presente en el marcador durante el encuentro.

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10. Alexander Isak (Suecia) -- El atacante sueco también comenzó el torneo con gol, dejando su huella en su primera presentación mundialista.

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9. Jamal Musiala (Alemania) -- El talentoso mediocampista alemán arrancó el campeonato anotando y se perfila como uno de los candidatos a pelear por el liderato de goleo.

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8. Yasin Ayari (Suecia) -- Fue una de las grandes figuras de la jornada al firmar un doblete en la aplastante victoria sobre Túnez.

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7. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- Se encargó de marcar los dos goles de su selección en el empate frente a Irán durante la primera fecha.

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6. Erling Haaland (Noruega) -- El goleador noruego tuvo un estreno soñado en una Copa del Mundo al anotar dos veces y colocarse entre los máximos artilleros.

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5. Harry Kane (Inglaterra) -- El capitán inglés comenzó con el pie derecho su participación al registrar un doblete en su debut.

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4. Kylian Mbappé (Francia) -- El atacante francés no tardó en hacerse notar y arrancó el torneo con dos goles en su cuenta personal.

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3. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- El delantero estadounidense brilló frente a Paraguay al marcar un doblete en su estreno mundialista.

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2. Kai Havertz (Alemania) -- Fue una de las figuras de la goleada alemana sobre Curazao gracias a sus dos anotaciones.

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1. Lionel Messi (Argentina) -- El capitán argentino tuvo una actuación memorable al firmar un triplete que lo dejó en la cima de la tabla de goleadores tras la primera jornada.

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