Tabla de goleo del Mundial 2026: El inesperado golpe de Messi a Mbappé y kane acecha la cima

Te mostramos cómo marcha la tabla de goleadores en el Mundial 2026. Sorpresa con Lionel Messi y Mbappé.
Este miércoles finalizó la primera jornada de los grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
La primera fecha fue vibrante y llegó cargada de muchos goles en todos los partidos disputados. Así se mueve la tabla de máximos anotadores del Mundial 2026.
12. Vinicius Júnior (Brasil) -- La estrella brasileña abrió su cuenta goleadora en la Copa del Mundo al marcar en la igualdad 1-1 frente a Marruecos.
11. Viktor Gyökeres (Suecia) -- Contribuyó a la contundente victoria 5-1 sobre Túnez al hacerse presente en el marcador durante el encuentro.
10. Alexander Isak (Suecia) -- El atacante sueco también comenzó el torneo con gol, dejando su huella en su primera presentación mundialista.
9. Jamal Musiala (Alemania) -- El talentoso mediocampista alemán arrancó el campeonato anotando y se perfila como uno de los candidatos a pelear por el liderato de goleo.
8. Yasin Ayari (Suecia) -- Fue una de las grandes figuras de la jornada al firmar un doblete en la aplastante victoria sobre Túnez.
7. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- Se encargó de marcar los dos goles de su selección en el empate frente a Irán durante la primera fecha.
6. Erling Haaland (Noruega) -- El goleador noruego tuvo un estreno soñado en una Copa del Mundo al anotar dos veces y colocarse entre los máximos artilleros.
5. Harry Kane (Inglaterra) -- El capitán inglés comenzó con el pie derecho su participación al registrar un doblete en su debut.
4. Kylian Mbappé (Francia) -- El atacante francés no tardó en hacerse notar y arrancó el torneo con dos goles en su cuenta personal.
3. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- El delantero estadounidense brilló frente a Paraguay al marcar un doblete en su estreno mundialista.
2. Kai Havertz (Alemania) -- Fue una de las figuras de la goleada alemana sobre Curazao gracias a sus dos anotaciones.
1. Lionel Messi (Argentina) -- El capitán argentino tuvo una actuación memorable al firmar un triplete que lo dejó en la cima de la tabla de goleadores tras la primera jornada.