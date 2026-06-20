¡Fue dado de alta! Jesús Alexis, el pequeño que unió oraciones tras caer en coma

Días atrás, la escena de don Jesús Ramos orando de rodillas frente a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se viralizó en redes sociales. Sin embargo, nadie se imaginaba que el motivo de su oración era la salud de su pequeño nieto, Jesús Alexis, quien ya fue dado de alta.
Las oraciones tienen respuestas. Hoy, Jesús Alexis Maradiaga, un niño de cuatro años, recibió el alta médica tras permanecer varias semanas en coma y hospitalizado en el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El menor fue ingresado al centro asistencial luego de sufrir un grave accidente el pasado 21 de mayo, cuando cayó de las gradas de un autobús en movimiento en el sector de Las Casitas, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, provocándole graves lesiones que lo dejaron en coma.
Jesús Alexis tuvo que permanecer bajo estricta vigilancia médica en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), donde los especialistas trabajaron intensamente para estabilizar su condición. Durante su proceso de recuperación, el niño fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas de emergencia.
El caso se viralizó tras la acción de fe de su abuelo, don Jesús, quien mientras su nieto estaba en una cama del hospital, buscó un rincón para doblar sus rodillas y pedir por su sanidad. Y sí, la oración tuvo respuesta días después.
La noticia de su recuperación fue confirmada por el mismo abuelo, quien expresó que el proceso era un momento de fe y que toda "la gloria es para Dios".
“En primer lugar agradecemos a Dios porque de él depende la vida y la salud. Después de todas las luchas y dificultades que pasamos, ahora estamos muy contentos porque Dios le dio una nueva oportunidad a Jesús Alexis Maradiaga Ramos”, expresó.
Agregó: “Nos vamos muy contentos por la bendición que el Señor nos ha regalado. Ciertamente pasamos momentos muy tristes, pero ahora estamos muy gozosos. Vamos alegremente porque llevamos a nuestro Alexis con nosotros”.
Junto a los padres del menor, el abuelo agradeció al personal médico del IHSS, destacando que: "La atención que hemos recibido fue excelente. Quiero agradecer a todo el personal médico por la buena asistencia. Fueron una bendición para nosotros".
Y aunque relató que "pasó muchas noches cuando él estaba en cuidados intensivos y el personal fue excelente", hoy agradecen que el pequeño Jesús ya fue dado de alta y regresa a su hogar nuevamente.