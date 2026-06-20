¡Fue dado de alta! Jesús Alexis, el pequeño que unió oraciones tras caer en coma

Días atrás, la escena de don Jesús Ramos orando de rodillas frente a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se viralizó en redes sociales. Sin embargo, nadie se imaginaba que el motivo de su oración era la salud de su pequeño nieto, Jesús Alexis, quien ya fue dado de alta.