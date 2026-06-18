MP secuestra documentos en la SIT por caso de los hospitales

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de fiscales ejecutó este jueves 18 de junio un secuestro de documentos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) como parte de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la construcción de hospitales en Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque.

Las diligencias se desarrollaron en distintas dependencias de la institución con el objetivo de recopilar información vinculada a proyectos hospitalarios cuyas obras comenzaron en años anteriores. Según informó el ente acusador, la acción se realizó bajo control jurisdiccional para fortalecer un expediente en curso.

De acuerdo con el Ministerio Público, la intervención fue necesaria luego de que la documentación requerida previamente por los fiscales no fuera puesta a disposición de las autoridades investigadoras. Por ello, agentes de la ATIC y fiscales anticorrupción procedieron a asegurar expedientes y otros documentos considerados relevantes para el proceso.