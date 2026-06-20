Carlos Eduardo Espina reacciona al saber que Victoria no fue el equipo invitado a Liga Nacional

Victoria no fue el equipo invitado a participar en Liga Nacional de Honduras. Así reaccionó su presidente Carlos Eduardo Espina al darse cuenta.
La Liga Nacional de Honduras confirmó este viernes que el Independiente de Siguatepeque será el equipo invitado que ocupará la plaza disponible para el torneo Apertura 2026-2027, dejando sin opciones al Victoria de La Ceiba.
La decisión fue tomada durante la Asamblea de clubes celebrada en San Pedro Sula, donde el conjunto de Siguatepeque recibió diez votos a favor y el respaldo unánime de los equipos participantes.
Entre los clubes que aspiraban a la invitación se encontraba el Club Deportivo Victoria, institución que recientemente pasó a manos del creador de contenido y empresario Carlos Eduardo Espina.
La llegada de Espina generó una gran expectativa entre los aficionados ceibeños, ya que el nuevo propietario prometió fortalecer la estructura deportiva y administrativa del club con el objetivo de devolverlo a la élite del fútbol hondureño.
Sin embargo, la Liga Nacional se inclinó por el Independiente, por lo que Victoria deberá disputar la próxima campaña en la Liga de Ascenso tras haber descendido en la temporada anterior.
Tras conocerse la resolución, Carlos Eduardo Espina publicó un mensaje dirigido a los seguidores del club para reaccionar a la noticia.
"Se confirma que el Club Deportivo Victoria estará en segunda división esta temporada que viene", expresó el dirigente en sus redes sociales.
Asimismo, reconoció el resultado de la votación y señaló: "La Liga Hondureña acaba de hacer oficial su invitación para el equipo número 12 de la primera división y lamentablemente no fue el Club Deportivo Victoria".
Espina también mostró respeto por la determinación tomada por los clubes de la máxima categoría.
"Aun así, respetamos la decisión de la Liga y felicitamos al Club Independiente de Siguatepeque por ser el invitado. Les deseamos lo mejor", manifestó.
Pese al revés, el presidente de la institución dejó claro que el proyecto deportivo continuará con la misma ambición en la segunda categoría.
"Como presidente del Victoria, solo toca decir que vamos a luchar en la cancha con todo lo que tenemos en segunda división. Vamos por ese ascenso y, si Dios lo permite y nos guía, estaremos en primera división pronto", afirmó.
El empresario también pidió confianza en el trabajo que se está realizando dentro del club para construir un equipo competitivo.
"Hay que dejar todo en manos de Dios, confiar en nuestros entrenadores, cuerpo técnico y en la estructura que estamos formando", comentó.
Finalmente, envió un mensaje de ánimo a la afición ceibeña, consciente de la decepción que generó la noticia. "Sé que quizás algunos aficionados estén decepcionados con esta noticia, pero no se desanimen, porque esto apenas comienza. El Victoria renace y esto recién va arrancando. No se agüiten, vamos con todo", concluyó.