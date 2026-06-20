Fichajes: Messi jugará con exReal Madrid, bombazo de Olise y nueva oferta por Diomande

Real Madrid sorprende y uno de sus exjugadores será compañero de Messi. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Newcastle United ya analiza nuevas opciones para fortalecer su frente ofensivo tras perder la carrera por Víctor Muñoz, quien finalmente optó por unirse al Liverpool.
Victor Osimhen continúa siendo uno de los nombres que más interesa al Manchester United para potenciar su ataque en este mercado estival. El delantero nigeriano figura entre las prioridades de la dirección deportiva de los Red Devils, que sigue valorando distintas alternativas para reforzar la plantilla de cara a la próxima campaña.
Las negociaciones entre el Mónaco y Ansu Fati están muy avanzadas y el acuerdo se encuentra prácticamente definido. De acuerdo con 'Mundo Deportivo', ambas partes ya han alcanzado un entendimiento total y únicamente restan algunos asuntos relacionados con la fiscalidad, los cuales no representan un obstáculo para concretar la operación.
Fran García se ha convertido en uno de los principales objetivos del Real Betis para esta ventana de transferencias. El lateral izquierdo, de 26 años, no cuenta para José Mourinho y ya han existido acercamientos entre la entidad sevillana y el Real Madrid para estudiar una posible incorporación.
El Tottenham ha dado pasos importantes en la negociación por Mateus Fernandes y se encuentra cerca de cerrar un acuerdo personal con el jugador. No obstante, todavía no se han iniciado conversaciones formales con el West Ham para discutir los términos económicos de un eventual traspaso.
El Arsenal está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para fichar a Bradley Barcola. La entidad londinense prepara una propuesta cercana a los 80 millones de euros, convencida de que el extremo francés encajaría a la perfección en el proyecto liderado por Mikel Arteta.
El Bayern de Múnich tiene previsto reunirse con Michael Olise para conocer cuáles son sus planes a futuro, mientras el interés del Real Madrid por el futbolista sigue generando expectación.
Manchester City y Chelsea avanzan en las conversaciones para llegar a un acuerdo que permita la llegada de Enzo Maresca al banquillo ciudadano como nuevo entrenador.
La continuidad de Karim Adeyemi en el Borussia Dortmund genera cada vez más incertidumbre. Diversas informaciones apuntan a que el club alemán contempla una posible venta debido a las elevadas pretensiones salariales del extremo.
Según Fabrizio Romano, Inter Miami ya tiene cerrada la incorporación de Casemiro, quien reforzará la zona medular del conjunto estadounidense.
Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen han comenzado los contactos para negociar un posible traspaso de Alejandro Grimaldo durante este mercado.
Yan Diomande sigue siendo una de las grandes apuestas del Liverpool para reforzar el ataque. Después de que una oferta inicial de 100 millones de euros fuera rechazada, los Reds preparan una nueva propuesta de 115 millones para intentar convencer al RB Leipzig de desprenderse del extremo marfileño.
De acuerdo con AS, Nico Paz permanecerá una temporada más en el Como. El mediocampista argentino ya comunicó al Real Madrid su deseo de continuar en Italia, por lo que la próxima fecha clave para el club blanco será el 30 de junio de 2027. Mientras tanto, el Inter sigue atento a la situación y no descarta intentar su fichaje.
Paulo Dybala podría quedar libre en los próximos días si no alcanza un acuerdo de renovación con la Roma. El 'Corriere dello Sport' señala que el club seguirá intentando extender su contrato, aunque varias instituciones ya estudian la posibilidad de incorporarlo sin coste. Entre ellas estuvo la Juventus, aunque el argentino rechazó la opción de regresar a Turín.
Los medios franceses informan que Mathis Jangeal abandonará el PSG este verano tras decidir no prolongar su vínculo contractual. El atacante, que cumplirá 18 años el próximo 24 de junio y ya debutó con el primer equipo, considera que es el momento adecuado para buscar nuevos retos lejos del Parque de los Príncipes.