Ecuador vs Curazao EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Kansas City, Estados Unidos.- Las selecciones de Ecuador y Curazao se pondrán cara a cara este sábado en un encuentro que afrontarán sin margen de error tras caer en sus respectivos estrenos en la Copa del Mundo 2026 .

Iniciar rápidamente una nueva racha positiva es la misión de los sudamericanos después de que Costa de Marfil le pusiera punto final a una racha invicta que se extendió durante 19 encuentros.

Hacer historia es el objetivo de Curazao, duramente golpeado por Alemania en su estreno mundialista, aunque teniendo claro que su buen primer tiempo le hizo llegar a los 45 minutos igualado frente a un cuatro veces campeón.

Tras sus partidos en Houston y Filadelfia, el estadio de Kansas será ahora testigo de un encuentro enmarcado en el Grupo E que arbitrará el chino Ma Ning y que ya comenzó a tomar color.