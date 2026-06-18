Estados Unidos respalda reformas energéticas impulsadas por administración Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos expresó este jueves su respaldo a los esfuerzos de la administración del presidente Nasry "Tito" Asfura para avanzar en reformas al sector energético hondureño, orientadas a fortalecer la inversión y el desarrollo económico del país.

La oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su perfil en X, publicó que estas reformas contribuirán a generar nuevas oportunidades para la inversión energética estadounidense en Honduras, promoviendo un entorno más favorable para la llegada de capital extranjero al sector. Asimismo, destaca que las medidas impulsadas por la administración Asfura buscan fortalecer la seguridad energética y mejorar la asequibilidad de la energía, aspectos considerados fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la competitividad nacional.

The United States welcomes the Asfura administration’s efforts to advance energy sector reforms that support investment in Honduras. These reforms will help unlock new opportunities for U.S. energy investment, supporting economic growth and enhancing energy security and... — State Department Economic Affairs (@EconAtState) June 18, 2026

Estados Unidos señaló que la modernización y fortalecimiento del sector energético pueden convertirse en un factor clave para atraer nuevas inversiones, fomentar la generación de empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo para Honduras. El respaldo estadounidense se produce cuando el proyecto de ley orientado a modernizar el marco legal e institucional del subsector eléctrico, mediante reformas a la ley general de la industria eléctrica, pasó ya su segundo debate el miércoles 17 de junio en el Congreso Nacional. La propuesta también recibió esta semana el respaldo de varios organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que compartieron un documento conjunto en apoyo a la iniciativa.