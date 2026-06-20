Policía captura a dos presuntos asaltantes en La ceiba; podrían quedar libres si no hay denuncias

LA Ceiba, Honduras. La Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) de la Policía Nacional en Atlántida capturó este sábado a dos jóvenes presuntamente vinculados a una serie de asaltos y hechos delictivos que han afectado a los ciudadanos de La Ceiba en los últimos días.​

Aunque las autoridades han difundido las imágenes de los detenidos para facilitar su reconocimiento, se ha omitido revelar sus nombres.

La policía hace un llamado urgente a la población que si ha sido víctima de asaltos, robos o cualquier otro delito cometido por estos individuos, es fundamental que interponga su denuncia.