Policía captura a dos presuntos asaltantes en La ceiba; podrían quedar libres si no hay denuncias

LA Ceiba, Honduras. La Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) de la Policía Nacional en Atlántida capturó este sábado a dos jóvenes presuntamente vinculados a una serie de asaltos y hechos delictivos que han afectado a los ciudadanos de La Ceiba en los últimos días.
Aunque las autoridades han difundido las imágenes de los detenidos para facilitar su reconocimiento, se ha omitido revelar sus nombres.
La policía hace un llamado urgente a la población que si ha sido víctima de asaltos, robos o cualquier otro delito cometido por estos individuos, es fundamental que interponga su denuncia.
Las autoridades han sido enfáticas: sin denuncias formales que respalden las investigaciones, el Ministerio Público no podrá presentar un requerimiento fiscal sólido.
De no contar con pruebas y testimonios, existe un alto riesgo de que los detenidos sean puestos en libertad, quedando nuevamente en las calles.
En un comunicado la Policía pide que si los reconoce, acérquese de inmediato a las oficinas de la UDEP-1 en La Ceiba o comuníquese a los números de emergencia. Su denuncia es confidencial y es la única herramienta que garantiza que no vuelvan a delinquir.