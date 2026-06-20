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Policía captura a dos presuntos asaltantes en La ceiba; podrían quedar libres si no hay denuncias

La PN en Atlántida capturó a dos jóvenes presuntamente vinculados a una serie de asaltos en La Ceiba y solicita a las víctimas presentar denuncias formales para fortalecer el proceso judicial

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 13:57
Policía captura a dos presuntos asaltantes en La ceiba; podrían quedar libres si no hay denuncias

Dos jóvenes fueron detenidos en La Ceiba por su supuesta participación en varios hechos delictivos; sin embargo, las autoridades piden apoyo ciudadano para evitar su liberación por falta de denuncias.

 Foto: Cortesía

LA Ceiba, Honduras. La Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1) de la Policía Nacional en Atlántida capturó este sábado a dos jóvenes presuntamente vinculados a una serie de asaltos y hechos delictivos que han afectado a los ciudadanos de La Ceiba en los últimos días.​

Aunque las autoridades han difundido las imágenes de los detenidos para facilitar su reconocimiento, se ha omitido revelar sus nombres.

La policía hace un llamado urgente a la población que si ha sido víctima de asaltos, robos o cualquier otro delito cometido por estos individuos, es fundamental que interponga su denuncia.

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Las autoridades han sido enfáticas: sin denuncias formales que respalden las investigaciones, el Ministerio Público no podrá presentar un requerimiento fiscal sólido.

De no contar con pruebas y testimonios, existe un alto riesgo de que los detenidos sean puestos en libertad, quedando nuevamente en las calles.

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En un comunicado la Policía pide que si los reconoce, acérquese de inmediato a las oficinas de la UDEP-1 en La Ceiba o comuníquese a los números de emergencia. Su denuncia es confidencial y es la única herramienta que garantiza que no vuelvan a delinquir.

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Redacción web
Carlos Molina

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