Hallan cuerpo de hombre flotando en playas de La Ceiba

La Ceiba, Hodnuras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo -12 de abril- en las playas del sector Sea View, en el muicipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a pocos metros de la orilla.
La víctima fue identificada como Víctor Velázquez, de entre 50 y 55 años de edad, originario del barrio La Isla y empleado de una lavandería en la ciudad.
El hallazgo fue reportado por personas que se encontraban en la zona, quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo flotando en el mar.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras realizaron la recuperación del cadáver y lo trasladaron hasta la orilla para los procedimientos correspondientes.
Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional (PN) y personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes iniciaron el levantamiento cadavérico.
Las autoridades informaron que se ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.
El caso se mantiene en proceso de indagación por parte de los entes correspondientes.