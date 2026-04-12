Hallan cuerpo de hombre flotando en playas de La Ceiba

La Ceiba, Hodnuras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este domingo -12 de abril- en las playas del sector Sea View, en el muicipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, a pocos metros de la orilla.

La víctima fue identificada como Víctor Velázquez, de entre 50 y 55 años de edad, originario del barrio La Isla y empleado de una lavandería en la ciudad.

El hallazgo fue reportado por personas que se encontraban en la zona, quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo flotando en el mar.