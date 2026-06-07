Onda tropical dejará tormentas eléctricas este domingo ¿En qué partes del territorio nacional?

El desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud y una vaguada en superficie, asociada a un sistema de baja presión al suroeste del Golfo de Fonseca, generarán lluvias y chubascos débiles a moderados con tormentas eléctricas en la mayor parte de Honduras. ¿En qué departamentos habrá más lluvias?
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) explicó que los mayores acumulados serán en las regiones suroccidente, sur y centro. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, junio podría mantener un comportamiento lluvioso durante el resto del mes.
Atlántida tendrá una máxima de 33°C, mínima de 24°C, cielo parcialmente nublado, mientras que Choluteca registrará una máxima de 34°C, mínima de 25°C, lluvias con actividad eléctrica. Por su parte, Colón presentará una máxima de 34°C, mínima de 27°C, condiciones de sol y nubes, Comayagua experimentará una máxima de 31°C, mínima de 22°C, lluvias de hasta 50 mm.
Copán será la zona más fresca con una máxima de 29°C, mínima de 19°C, lluvias fuertes de 80 mm y Cortés alcanzará la temperatura más alta con una máxima de 35°C, mínima de 24°C, tormentas eléctricas.
Islas de la Bahía registrará la temperatura más alta con una máxima de 32°C, una mínima de 28°C y condiciones secas sin lluvias (0 mm), mientras que Intibucá será la zona más fresca con una máxima de solo 24°C, una mínima de 15°C y lluvias intensas de 80 mm.
La Paz también experimentará fuertes precipitaciones de 80 mm con temperaturas entre los 31°C y 21°C; Gracias a Dios alcanzará una máxima de 31°C con 20 mm de lluvia, y tanto El Paraíso como Francisco Morazán mantendrán un clima más templado con máximas de 30°C y 29°C respectivamente, acompañados de lluvias moderadas de 40 mm en ambas regiones.
Olancho y Valle alcanzarán las temperaturas más altas con una máxima de 33°C cada uno, registrando mínimas de 24°C y lluvias de 30 mm y 50 mm respectivamente.
Por el contrario, Ocotepeque será la zona más fresca con una máxima de 29°C, una mínima de 20°C y precipitaciones de 60 mm, y Yoro se mantendrá con una máxima de 31°C, una mínima de 21°C y chubascos más leves de 20 mm.
En cuanto a las lluvias más intensas, Lempira tendrá acumulados de 70 mm y temperaturas entre los 30°C y 21°C; mientras tanto, Santa Bárbara presentará una máxima de 32°C con 50 mm de lluvia.
Cabe mencionar que según informó el jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, las lluvias que comenzaron a registrarse en el Distrito Central y otras zonas del país podrían extenderse durante los próximos días, especialmente en las regiones oriental, central, sur y suroccidental del país.