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Onda tropical dejará tormentas eléctricas este domingo ¿En qué partes del territorio nacional?

Copeco informó que el desplazamiento de una onda tropical mantendrá al país bajo constantes lluvias este domingo, especialmente en las regiones suroccidental, sur y central

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 07:56
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El desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud y una vaguada en superficie, asociada a un sistema de baja presión al suroeste del Golfo de Fonseca, generarán lluvias y chubascos débiles a moderados con tormentas eléctricas en la mayor parte de Honduras. ¿En qué departamentos habrá más lluvias?

 Foto: EL HERALDO
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) explicó que los mayores acumulados serán en las regiones suroccidente, sur y centro. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, junio podría mantener un comportamiento lluvioso durante el resto del mes.

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Atlántida tendrá una máxima de 33°C, mínima de 24°C, cielo parcialmente nublado, mientras que Choluteca registrará una máxima de 34°C, mínima de 25°C, lluvias con actividad eléctrica. Por su parte, Colón presentará una máxima de 34°C, mínima de 27°C, condiciones de sol y nubes, Comayagua experimentará una máxima de 31°C, mínima de 22°C, lluvias de hasta 50 mm.

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Copán será la zona más fresca con una máxima de 29°C, mínima de 19°C, lluvias fuertes de 80 mm y Cortés alcanzará la temperatura más alta con una máxima de 35°C, mínima de 24°C, tormentas eléctricas.

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Islas de la Bahía registrará la temperatura más alta con una máxima de 32°C, una mínima de 28°C y condiciones secas sin lluvias (0 mm), mientras que Intibucá será la zona más fresca con una máxima de solo 24°C, una mínima de 15°C y lluvias intensas de 80 mm.

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La Paz también experimentará fuertes precipitaciones de 80 mm con temperaturas entre los 31°C y 21°C; Gracias a Dios alcanzará una máxima de 31°C con 20 mm de lluvia, y tanto El Paraíso como Francisco Morazán mantendrán un clima más templado con máximas de 30°C y 29°C respectivamente, acompañados de lluvias moderadas de 40 mm en ambas regiones.

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Olancho y Valle alcanzarán las temperaturas más altas con una máxima de 33°C cada uno, registrando mínimas de 24°C y lluvias de 30 mm y 50 mm respectivamente.

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Por el contrario, Ocotepeque será la zona más fresca con una máxima de 29°C, una mínima de 20°C y precipitaciones de 60 mm, y Yoro se mantendrá con una máxima de 31°C, una mínima de 21°C y chubascos más leves de 20 mm.

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En cuanto a las lluvias más intensas, Lempira tendrá acumulados de 70 mm y temperaturas entre los 30°C y 21°C; mientras tanto, Santa Bárbara presentará una máxima de 32°C con 50 mm de lluvia.

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Cabe mencionar que según informó el jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, las lluvias que comenzaron a registrarse en el Distrito Central y otras zonas del país podrían extenderse durante los próximos días, especialmente en las regiones oriental, central, sur y suroccidental del país.

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