Onda tropical dejará tormentas eléctricas este domingo ¿En qué partes del territorio nacional?

La Paz también experimentará fuertes precipitaciones de 80 mm con temperaturas entre los 31°C y 21°C; Gracias a Dios alcanzará una máxima de 31°C con 20 mm de lluvia, y tanto El Paraíso como Francisco Morazán mantendrán un clima más templado con máximas de 30°C y 29°C respectivamente, acompañados de lluvias moderadas de 40 mm en ambas regiones.