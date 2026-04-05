Joven muere ahogado tras caer en zona profunda del río Ulúa

Cortés, Honduras.- Erick Joseph Membreño, un joven residente del municipio de Pimienta, falleció tras caer en una hondonada mientras caminaba por el río Ulúa, provocando su inmersión y posterior ahogamiento.
Testigos relataron que Membreño se encontraba en una zona baja del río cuando, de forma repentina, cayó en un sector profundo. La fuerza de la corriente impidió que pudiera salir a flote, ocasionando su muerte en cuestión de minutos.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Cruz Roja Hondureña acudieron al lugar para iniciar la operación de rescate, localizando el cadáver frente al sector conocido como “La Arenera”.
Sin embargo, los familiares decidieron retirar el cuerpo por su cuenta, antes de la llegada de Medicina Forense y de la Policía Nacional, impidiendo que se realizara el levantamiento de ley y los procedimientos establecidos para casos de muerte accidental.
Este hecho se suma al último reporte del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), que indica que al menos 20 personas han perdido la vida durante la Semana Santa 2026 en Honduras hasta el Sábado de Gloria a las 5:00 de la tarde.
De estas, 17 corresponden a asfixia por sumersión y tres a accidentes de tránsito.