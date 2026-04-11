Amante del campo y estudiante de Ingeniería Civil: Fredy Valle, hondureño ahogado en El Salvador

"Dios, has llevado el tesoro más valioso de la familia, una persona que primero eras Tú y después él. En resumen, el vacío no se llenará jamás ni nunca en la vida; solo Tú sabes el porqué y para qué. Gracias por haberlo prestado estos años, fuimos lo mejor con él. Ahora te toca a Ti cuidarlo como un ángel, y allá estará contigo como uno de tus hijos", "Te vamos a recordar toda la vida, primo. Lo siento mucho, Fredy Arnulfo Valle. Se le agradece su amistad y respeto siempre". "Que Dios le conceda paz y resignación a toda su familia, y a su alma le dé el eterno descanso, contemplando el rostro de Jesús", son los mensajes en redes.