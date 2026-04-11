Amante del campo y estudiante de Ingeniería Civil: Fredy Valle, hondureño ahogado en El Salvador

El plan de una gira académica terminó en tragedia tras la muerte de Fredy Valle y otro de sus compañeros, quienes murieron ahogados en El Salvador; uno más sigue desaparecido en una playa de La Libertad. Esto se sabe del caso:
El hecho ocurrió el viernes -10 de abril-, cuando un grupo de 41 estudiantes del campus Santa Rosa de Lima, ubicado en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, realizaba una gira académica en territorio salvadoreño como parte de su formación universitaria.
Según la información disponible, los universitarios habían finalizado sus actividades programadas y se encontraban en un momento de recreación en la zona de playa.
Fue entonces cuando varios de ellos fueron arrastrados por el fuerte oleaje en la playa Las Flores, en el departamento de La Libertad.
Entre las víctimas se encuentra Fredy Arnulfo Valle Aguilar, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).
Las autoridades confirmaron la muerte por ahogamiento tras encontrar de él y de Alexis Roberto Romero Lemus, también estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil.
Los cuerpos fueron recuperados por equipos de socorro salvadoreños, mientras se coordinaban los procedimientos correspondientes para su entrega.
Fredy Valle era originario de San Jorge, Ocotepeque, y fue descrito por su entorno como un estudiante dedicado, amante de los carros lujosos y clásicos, y un apasionado por la vida de campo.
En sus redes sociales, Fredy Valle mostraba su vida en el campo junto al ganado, además de su estilo de vestir. "Amaba esa vida y así lo recordaré", fue un comentario en redes sociales
En el mismo hecho, otro estudiante identificado como Olvin Alexander Mejía Solís, compañero de Valle, continúa desaparecido, por lo que se mantienen las labores de búsqueda en la zona
Compañeros y docentes han expresado mensajes de solidaridad y dolor ante la pérdida de los jóvenes universitarios.
"Dios, has llevado el tesoro más valioso de la familia, una persona que primero eras Tú y después él. En resumen, el vacío no se llenará jamás ni nunca en la vida; solo Tú sabes el porqué y para qué. Gracias por haberlo prestado estos años, fuimos lo mejor con él. Ahora te toca a Ti cuidarlo como un ángel, y allá estará contigo como uno de tus hijos", "Te vamos a recordar toda la vida, primo. Lo siento mucho, Fredy Arnulfo Valle. Se le agradece su amistad y respeto siempre". "Que Dios le conceda paz y resignación a toda su familia, y a su alma le dé el eterno descanso, contemplando el rostro de Jesús", son los mensajes en redes.