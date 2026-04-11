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Confirman que cuerpo encontrado en playa de El Salvador es de Olvin Mejía, tercer estudiante hondureño ahogado

Las autoridades salvadoreñas confirmaron que el cuerpo hallado sin vida entre las playas San Diego y Las Flores, en El Salvador, fue identificado como Olvin Alexander Mejía Solís

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 18:31
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Tras varias horas de búsqueda se confirmó el hallazgo del cuerpo de Olvin Alexander Mejía Solís, uno de los tres universitarios hondureños ahogados en El Salvador.

 Foto: Redes sociales
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Alrededor de las 12:47 de la tarde de este sábado, la Fuerza Armada de El Salvador detalló: " a 1 milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, el cuerpo de un joven que se presume es el estudiante hondureño desaparecido ayer".

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Aproximadamente cuatro horas después, las autoridades salvadoreñas confirmaron: "La víctima ha sido identificada como Olvin Alexander Mejía Solís, de 20 años, de nacionalidad hondureña".

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De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante labores de búsqueda en la zona costera, donde el día anterior se registró el incidente que involucró a dos universitarios más.

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El incidente ocurrió la tarde del viernes 10 de abril, cuando un grupo de 41 estudiantes de la Universidad Católica de Honduras realizaba una gira académica en territorio salvadoreño.

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Las autoridades de la universidad donde estudiaban los jóvenes han lamentado lo sucedido y enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

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Los jóvenes, originarios del campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, habían concluido sus actividades programadas y se encontraban en un momento de recreación.

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Las otras dos víctimas fueron identificadas como Fredy Valle y Alexis Romero; fueron recuperados de inmediato, aunque sin vida.Según la información preliminar, tres estudiantes ingresaron al mar en la playa Las Flores, donde fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

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Según la información preliminar, tres estudiantes ingresaron al mar en la playa Las Flores, donde fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

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El cuerpo de Olvin Alexander Mejía Solís fue el último en recuperarse. Las labores de rastreo se mantuvieron activas hasta lograr la recuperación del cuerpo.

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