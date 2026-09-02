David Ruiz se olvida del Inter Miami de Messi: Este es el nuevo equipo del legionario hondureño

Miami, Estados Unidos.- El mediocampista hondureño David Ruiz dio un giro clave a su carrera deportiva tras confirmarse su fichaje por el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS). El volante de 22 años llega procedentes del Inter Miami en calidad de préstamo por lo que resta de la temporada 2026, incluyendo además una opción de compra definitiva al finalizar el torneo. La llegada de Ruiz no es una casualidad de mercado, sino un movimiento pedido por el propio director técnico de la franquicia neoyorquina, Michael Bradley. El estratega norteamericano solicitó específicamente la incorporación del hondureño para sumar agresividad, recuperación de pelota y frescura física a un mediocampo que requiere un impulso defensivo en la recta decisiva de la campaña.

La operación terminó de acelerarse luego de que el volante quedara fuera de la convocatoria en los últimos dos partidos del Inter Miami. Ante la falta de minutos con las Garzas, la directiva agilizó las conversaciones con el club de Nueva York. David Ruiz viajó el martes para ponerse bajo las órdenes de Bradley de forma inmediata. Se incorporará a los entrenamientos del equipo en las instalaciones del club en Nueva Jersey con el objetivo de debutar lo antes posible. Ruiz llega a un New York Red Bulls que se encuentra actualmente peleando en la zona de play-in de la Conferencia Este de la MLS. Su presencia busca aportar la solvencia necesaria en el centro del campo para asegurar un boleto directo a los playoffs.