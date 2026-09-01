Cierre de mercado de fichajes EN VIVO: Se define futuro de Julián y Enzo deja del Chelsea

Madrid, Europa .- Se cierra el mercado de fichajes en las principales del fútbol de Europa y en las últimas horas se están dando traspasos sorpresas.

El Manchester City ha fichado al senegalés Iliman Ndiaye, procedente del Everton por la suma de 75 millones .

Confirmado. Se hace oficial la salida de Toni Fernández del Barcelona, quien se va rumbo al Venezia. El club catalán se guarda una opción de recompra.

El canadiense Jonathan David es nuevo jugador del Atlético de Madrid, llega de la Juventus.

Hora de cierre de traspasos en LaLiga de España y Premier League de Inglaterra termina el 1 de septiembre 23:59 hora local.



OFICIAL: La ventana de transferencias de verano en la Serie A, Ligue 1 y Bundesliga, está cerrada.



El Liverpool fichó al portero Lucca Brughmans de 18 años de edad que llega del Genk. El joven permanecerá cedido en el equipo belga para esta temporada antes de mudarse a Anfield de cara a la temporada 2027-28.



Dani Ceballos se iría al Real Betis, así lo confirma el especialista en fichajes, Fabrizio Romano, a falta de oficialidad. Firmaría por tres temporadas con la entidad verdiblanca.

El Como 1907 de Cesc Fàbregas dio de que hablar hasta el último minuto, primero confirmando la permanencia de Nico Paz a cambio de 60 millones de euros, Moise Kean llega cedido a cambio de 10 millones de euros.

El Chelsea busca hacerse de los servicios del francés Manu Koné para suplir la baja de Enzo Fernández. Sin embargo, Gian Piero Gasperini no quiere desprenderse del centrocampista y según Santi Aouna, es el principal obstáculo por el que no se ha cerrado la operación y todo apunta a que no se realizará.