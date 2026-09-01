Cierre de mercado de fichajes EN VIVO: Se define futuro de Julián y Enzo deja del Chelsea

Madrid, Europa.- Se cierra el mercado de fichajes en las principales del fútbol de Europa y en las últimas horas se están dando traspasos sorpresas.
Cierre de fichajes
El Manchester City ha fichado al senegalés Iliman Ndiaye, procedente del Everton por la suma de 75 millones.
Confirmado. Se hace oficial la salida de Toni Fernández del Barcelona, quien se va rumbo al Venezia. El club catalán se guarda una opción de recompra.
El canadiense Jonathan David es nuevo jugador del Atlético de Madrid, llega de la Juventus.
Hora de cierre de traspasos en LaLiga de España y Premier League de Inglaterra termina el 1 de septiembre 23:59 hora local.
OFICIAL: La ventana de transferencias de verano en la Serie A, Ligue 1 y Bundesliga, está cerrada.
El Liverpool fichó al portero Lucca Brughmans de 18 años de edad que llega del Genk. El joven permanecerá cedido en el equipo belga para esta temporada antes de mudarse a Anfield de cara a la temporada 2027-28.
Dani Ceballos se iría al Real Betis, así lo confirma el especialista en fichajes, Fabrizio Romano, a falta de oficialidad. Firmaría por tres temporadas con la entidad verdiblanca.
El Como 1907 de Cesc Fàbregas dio de que hablar hasta el último minuto, primero confirmando la permanencia de Nico Paz a cambio de 60 millones de euros, Moise Kean llega cedido a cambio de 10 millones de euros.
El Chelsea busca hacerse de los servicios del francés Manu Koné para suplir la baja de Enzo Fernández. Sin embargo, Gian Piero Gasperini no quiere desprenderse del centrocampista y según Santi Aouna, es el principal obstáculo por el que no se ha cerrado la operación y todo apunta a que no se realizará.
El Mónaco ha rechazado la oferta realizada por el Chelsea por el senagalés Lamine Camara. Según Fabrice Hawkins, los franceses han vuelto a negarse sobre lo ofrecido por los de Londres por la suma de de 50 millones de euros.
El Valencia se ha hecho de los servicios de Harvey Elliott, futbolista inglés de 23 años que llega cedido por el Liverpool hasta el final de la temporada 2026-27.
El defensor central Jean-Clair Todibo ha dejado el West Ham cedido sin opción de compra para recalar en el Lens. El exfutbolista del Barcelona regresa a Francia tras dos temporadas en la Premier League.
Bombazo en el mercado de fichajes, según informa Matteo Moretto, ya hay un acuerdo entre el Chelsea y Manchester City por el centrocampista argentino Enzo Fernández, por quién los 'Citizens' pagarían 145 millones de euros, que le convierten en el cuarto fichaje más caro de la historia, empatado con Alexander Isak.
El hijo del mítico Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, llega cedido por el Rayo Vallecano al Racing para completar las alternativas ofensivas.
El experimentado defensor José María Giménez se unirá al Deportivo la Coruña procedente del Atlético de Madrid, con quien tiene 13 años de experiencia.
Marc Casadó dejaría las filas del FC Barcelona según informa Matteo Moretto, su destino sería el Deportivo La Coruña. Ahora mismo están trabajando para cerrar el acuerdo con el equipo culé.
El colombiano Richard Ríos dejaría el Benfica de Portugal para unirse Al-Ittihad, según adelanta Fabrizio Romano. El futbolista ya tendría un trato cerrado por la cesión.
El FC Barcelona ha anunciado el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus a cambio de diez millones de euros fijos más variables, y su contrato es por tres temporadas.
El delantero hondureño Keyrol Figueroa a salido del Liverpool sub-21 a préstamos al Port Vale Football Club de la League Two
Julián Álvarez se quedó en el Atlético de Madrid. Es una decisión 'personal' que tomó, tras rechazar no solo al Arsenal, sino también otras ofertas.