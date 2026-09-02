Comisión de Trabajo inicia socialización para ampliar el período de lactancia materna

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional dio inicio a las audiencias de socialización para discutir un paquete de reformas al artículo 140 del Código del Trabajo. La iniciativa legislativa busca extender las garantías laborales para las madres trabajadoras mediante el fortalecimiento y la ampliación de los plazos destinados al período de lactancia materna en el territorio nacional.​ El proceso de análisis arrancó formalmente con la participación de los representantes de las distintas centrales obreras del país. Los representantes sindicales acudieron a la sede del Poder Legislativo para exponer sus valoraciones, sugerencias e incorporar observaciones técnicas que serán evaluadas por los diputados antes de la redacción final del dictamen que se someterá a la plenaria.

​"Los aportes que han brindado las centrales obreras son muy importantes, porque han agregado algunos elementos que vamos a discutir y analizar dentro de la comisión", manifestó Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales.​ El proyecto de ley fue introducido formalmente en el hemiciclo el pasado 6 de agosto por la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez. La propuesta de la congresista por el departamento de Francisco Morazán se centra en reformar el marco normativo actual para adecuar los tiempos de descanso y protección de la infancia a las recomendaciones internacionales de salud pública. Entre los cambios sustanciales contenidos en la pieza legislativa destaca la adición de 42 días suplementarios al período de lactancia, el cual se fija actualmente en seis meses.

La modificación plantea un giro en el cómputo legal del beneficio, estableciendo que el conteo no inicie a partir del día del parto, sino inmediatamente después de que la trabajadora agote su período de descanso posnatal. ​Esta modificación en el cálculo temporal busca asegurar que las madres gocen de un lapso efectivo y continuo para la alimentación de los lactantes sin sufrir menoscabos o traslapes con la licencia por maternidad. Los sectores sindicales valoraron positivamente el giro procedimental y entregaron propuestas complementarias para blindar la estabilidad laboral de las mujeres en periodo de gestación y lactancia.