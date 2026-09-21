Edrick Menjívar abre la puerta a salir de Olimpia, defiende a Pinto y mensaje a Nixon Cruz

Sobre Nixon Cruz, quien finalmente quedó fuera de la convocatoria de Honduras por una baja de última hora para los partidos de la Liga de Naciones de Concacaf , Menjívar destacó el enorme talento del joven futbolista y aseguró que tiene condiciones para dar el salto al extranjero.

Tegucigalpa, Honduras.- Edrick Menjívar atraviesa un momento de madurez en su carrera y previo a unirse a la Selección de Honduras , habló de varios temas que rodean al fútbol cinco estrellas. El guardameta del Olimpia se refirió a Nixon Cruz, José Mario Pinto , su futuro contractual y hasta reveló en qué liga le gustaría jugar.

"El otro día hablábamos con Najar y Nixon es un jugador de exportación. Tiene un talento muy bárbaro. Creo que lo que hace en la cancha es importante y seguramente tendrá una experiencia en el extranjero muy pronto, que es buena para el fútbol hondureño y para la Selección", manifestó.

El arquero olimpista insistió en que a los futbolistas jóvenes con talento hay que cuidarlos y respaldarlos para que puedan desarrollar todo su potencial. "Ojalá, porque esos tipos de jugadores se están perdiendo. Se han perdido mucho, ahora cada vez son más escasos. Cuando encuentras uno, hay que cuidarlo, apoyarlo y arroparlo para que brinde todo su talento dentro de la cancha", expresó.

Otro de los temas que generó interés fue José Mario Pinto y las polémicas declaraciones que el futbolista había realizado sobre Olimpia. Menjívar salió en defensa de su excompañero y consideró que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas.

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"Creo que se malinterpretó un poco lo que dijo. Pinto y Alex son los que más me pasan escribiendo, preguntándome por Olimpia, por el día a día. Cuando clasificó Cartaginés, fueron los primeros dos que me escribieron para decirme en qué hotel nos íbamos a quedar porque íbamos a ir a ver", contó.

Menjívar recordó además los primeros años de Pinto en el club y cómo fue cambiando su papel dentro del equipo: "Creo que a Pinto le faltó entender que antes era José Mario, era ese cipote que Cocli Salgado traía de Valle de Ángeles, de la oreja. Cuando la cosa no funcionaba bien en el equipo, no pasaba nada porque era un joven. La crítica y todo recaía en los más viejos", señaló.

Para el guardameta, Pinto terminó convirtiéndose en un futbolista importante para Olimpia y las críticas que recibió en el último torneo no fueron exclusivamente responsabilidad suya: "Lo último ya era José Mario Pinto, era un jugador importante para nosotros. Creo que colectivamente el equipo no funcionaba bien en el último torneo y era problema de todos. Creo que a él le recalcó un poco más en eso, que a él le estuvieran tirando y todo eso. Pero él es más Olimpia que cualquiera de nosotros", afirmó.

En cuanto a su situación contractual, Menjívar reconoció que existe la posibilidad de continuar su carrera fuera de Honduras. El portero todavía no ha renovado con Olimpia y sabe que existen opciones en el extranjero: "Obviamente, cada jugador aspira a ir al extranjero, a ir a ligas importantes y todo eso. Veremos qué planes hay para el futuro. Siempre he dicho que respeto mucho a Olimpia, y Olimpia siempre tiene la primera opción", comentó.

Edrick también explicó la importancia que tiene para un futbolista sentirse valorado y respaldado, algo que considera fundamental tanto para los jugadores experimentados como para los jóvenes del plantel: "Es importante que reconozcan el trabajo de uno. Es importante para uno como jugador sentirse importante y todo eso. Por eso tratamos de hacer sentir importantes a los jóvenes que hay en el club también, porque cuando uno se siente importante, se siente arropado, creo que hace cosas importantes", manifestó.

Y cuando llegó la pregunta sobre una posible llamada de José Mario Pinto para que se marche a Costa Rica, Menjívar respondió con una frase que dejó abierta la puerta a otro escenario: "No, yo lo estoy llamando a él para que venga más bien otra vez", dijo entre risas.

Sin embargo, la gran revelación llegó al final de la entrevista, cuando fue consultado sobre la liga en la que le gustaría jugar. Menjívar no dudó al responder y mencionó directamente a la MLS, además de dejar claro que uno de sus deseos sería reencontrarse con Andy Najar: "En la MLS, a la par de Andy Najar. Creo que tenemos que volver a ser compañeros", sentenció el guardameta del Olimpia.