¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 22 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra una baja este martes -22 de septiembre- de 2026.
La tasa de compra se ubica en L26.8862, mientras que la tasa de venta alcanza L27.0206, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH).
En comparación con el lunes 21 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8904 y la venta de L27.0249, ambas tasas disminuyeron. La compra bajó L0.0042, mientras que la venta se redujo L0.0043 por cada dólar.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio establecido para ofrecer la divisa a quienes necesitan comprarla. Por ello, ambas cotizaciones presentan valores diferentes.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio comenzó la semana con una cotización de L26.8904 para la compra y L27.0249 para la venta el lunes 21 de septiembre.
Para este martes 22 de septiembre, ambas tasas registran una disminución. La compra pasó a L26.8862, una baja de L0.0042, mientras que la venta descendió a L27.0206, una reducción de L0.0043.
El BCH publica el tipo de cambio de referencia conforme a las jornadas del mercado cambiario.