¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 22 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra una baja este martes -22 de septiembre- de 2026.

La tasa de compra se ubica en L26.8862, mientras que la tasa de venta alcanza L27.0206, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH).

En comparación con el lunes 21 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8904 y la venta de L27.0249, ambas tasas disminuyeron. La compra bajó L0.0042, mientras que la venta se redujo L0.0043 por cada dólar.