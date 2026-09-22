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Dolly Parton viajó a Alemania por un tratamiento experimental contra el cáncer

La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania durante el último año de su vida para encontrar una cura para el cáncer que padecía. Murió el 18 de agosto a los 80 años

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:38
Dolly Parton viajó a Alemania por un tratamiento experimental contra el cáncer

La cantante habría considerado que el tratamiento al que se sometió significó una mejora en su salud.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ.

El millonario patrimonio que deja Dolly Parton tras su muerte

El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que "no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico".

La compositora de éxitos como "Jolene" o I Will Always Love You, que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

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Redacción web
Agencia EFE

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