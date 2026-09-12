Dolly Parton immortalizada en Nashville: su aeropuerto principal cambiará de nombre

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) votó por unanimidad en las últimas horas modificar su política de denominación y comenzar el proceso formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la recién fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

La decisión, adoptada por seis votos a favor y ninguno en contra el viernes, supone el primer paso de una iniciativa multifacética para rendir tributo a la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.