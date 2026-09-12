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Dolly Parton immortalizada en Nashville: su aeropuerto principal cambiará de nombre

Tras el fallecimiento de la icónica Dolly Parton, la Junta de Comisionados del Aeropuerto de Nashville aprobó por unanimidad modificar su política de denominación para rendir tributo permanente a la artista

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 11:52
Dolly Parton immortalizada en Nashville: su aeropuerto principal cambiará de nombre

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville ha votado por unanimidad iniciar el proceso formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la legendaria cantante de música country Dolly Parton, fallecida recientemente a los 80 años.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) votó por unanimidad en las últimas horas modificar su política de denominación y comenzar el proceso formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la recién fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

La decisión, adoptada por seis votos a favor y ninguno en contra el viernes, supone el primer paso de una iniciativa multifacética para rendir tributo a la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

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Aunque el nombre definitivo aún no se ha determinado, la junta directiva señaló a través de un comunicado que trabaja en estrecha colaboración con las partes correspondientes para definir "cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton" en las instalaciones.

"Prevemos contar con planes más concretos en los próximos meses para informar sobre las siguientes etapas y la implementación", anota el comunicado.

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Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton se instaló en Nashville en 1964, donde forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos iconos culturales del estado y del país.

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Redacción web
Agencia EFE

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