Dolly Parton dejó una canción secreta que podrá escucharse hasta 2046

Tennessee, Estados Unidos.- Dolly Parton murió el martes 25 de agosto a los 80 años tras lo que sus representantes describieron como una "breve batalla contra el cáncer".
Entre las historias que revivieron sus seguidores tras la noticia hay una que la artista misma alimentó durante más de una década, la de una canción que ella grabó y que nadie más ha escuchado hasta hoy.
El tema se llama My Place in History y fue compuesto para celebrar la apertura del Dollywood DreamMore Resort & Spa, en Pigeon, Tennessee, en 2015.
Parton lo grabó en un disco compacto y lo guardó en una caja de madera de castaño, junto con un reproductor de CD, por si la tecnología para escucharlo dejaba de existir con el paso de las décadas.
Ese paquete, conocido como Dream Box, se exhibe en el vestíbulo del resort, con la instrucción de que permanezca cerrado hasta el 19 de enero de 2046, fecha en que la cantante hubiese cumplido 100 años.
Parton tenía 69 años cuando grabó la pieza y llegó a bromear sobre la posibilidad de estar viva para presenciar la apertura de la caja.
En su libro Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics, publicado en 2020, la artista escribió sobre las dudas que le generaba confiar el destino de una canción a una tecnología que podría quedar obsoleta. "No hay manera de saber cómo será la música para entonces", anotó. "Espero que suene y que no se haya podrido todo".
La cantante habló del proyecto en varias entrevistas a lo largo de los años. En 2022, durante su participación en The Tonight Show, confirmó ante Jimmy Fallon la existencia del tema.
"Escribí una canción y la puse en la caja para que la abrieran", dijo. Ese mismo año, en una charla con Kelly Clarkson, admitió que la idea de dejar una obra completamente inaccesible para el público le había resultado incómoda con el tiempo.
"Eso es lo que me molesta, pensar que va a ser una canción que nadie va a escuchar nunca si se pudre ahí dentro antes de que la abran", confesó.
Una sólida trayectoria
Fundadora de Dollywood en 1986 y autora de más de 3,000 canciones a lo largo de siete décadas de carrera, Parton construyó su legado sobre un catálogo que incluye Jolene y I Will Always Love You, dos de los temas más versionados de la música estadounidense.
My Place in History, en cambio, quedará como la única composición de toda su obra que ningún oyente, crítico o productor ha llegado a conocer.