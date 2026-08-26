Dolly Parton dejó una canción secreta que podrá escucharse hasta 2046

Tennessee, Estados Unidos.- Dolly Parton murió el martes 25 de agosto a los 80 años tras lo que sus representantes describieron como una "breve batalla contra el cáncer".

Entre las historias que revivieron sus seguidores tras la noticia hay una que la artista misma alimentó durante más de una década, la de una canción que ella grabó y que nadie más ha escuchado hasta hoy.

El tema se llama My Place in History y fue compuesto para celebrar la apertura del Dollywood DreamMore Resort & Spa, en Pigeon, Tennessee, en 2015.

Parton lo grabó en un disco compacto y lo guardó en una caja de madera de castaño, junto con un reproductor de CD, por si la tecnología para escucharlo dejaba de existir con el paso de las décadas.

Ese paquete, conocido como Dream Box, se exhibe en el vestíbulo del resort, con la instrucción de que permanezca cerrado hasta el 19 de enero de 2046, fecha en que la cantante hubiese cumplido 100 años.