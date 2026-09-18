Fabiola Membreño estrena "Honduras bendita", su carta de amor al país

Tegucigalpa, Honduras.- Fabiola Membreño estrenó el pasado 13 de septiembre "Honduras bendita", un sencillo acompañado de un video musical grabado en distintos puntos del territorio nacional que busca poner en primer plano la belleza y la identidad del país. El proyecto surgió, según el comunicado de prensa, de la necesidad de mostrar al mundo todo lo positivo que guarda Honduras, aprovechando la música y la imagen como herramientas para construir un relato distinto sobre la nación.

El video recorre escenarios que forman parte del patrimonio natural e histórico hondureño, desde paisajes hasta espacios cargados de simbolismo cultural.

La propuesta apuesta por recordarle al público que el país cuenta con lugares, tradiciones y una historia que merecen mayor reconocimiento dentro y fuera de sus fronteras. "Honduras bendita" puede escucharse y verse desde el canal oficial de YouTube de la artista, plataforma donde compartió esta producción pensada como un tributo directo a su tierra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el desarrollo del proyecto, Membreño contó con el respaldo de R D Producciones, Revista Hibueras, Cerro Juana Laínez y el Museo para la Identidad Nacional (MIN), instituciones a las que agradeció públicamente por acompañar una iniciativa que combina música, cultura e identidad.