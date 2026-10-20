Fenómeno del “Niño” frena el cultivo y exportación de camarón en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El camarón es uno de los productos agrícolas de Honduras que resiente el impacto del fenómeno El Niño. Los indicadores de septiembre de 2026 ya reflejan menores volúmenes de producción y de exportación. Un informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) revela que la producción al tercer trimestre de 2026 fue de 86,532,162 libras de camarón cultivado -biomasa-. Esa cifra es inferior que las 86,851,180 libras cosechadas en el periodo de enero-septiembre de 2025. La caída interanual es de 319,018 libras. Además, el indicador de exportación registró en septiembre pasado una caída interanual de 34,140 libras al bajar de 49,457,223 a 49,423,083 libras.

El valor exportado mantiene cifras positivas por mayor venta de producto con valor agregado y, por ende, las divisas generadas aumentaron de 186,719,471 a 191,924,926 dólares, con un aumento interanual de $5,2025,455. Para Ismael Wong, nuevo presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, la industria espera que con la llegada de las lluvias mejore la producción en el último trimestre de este año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el último trimestre de 2025 se cosecharon 33,634,753 libras y se exportaron 19,580,251 libras.Sus cifras son optimistas y estiman que cerrarán con 74.3 millones de libras en exportación, superior que las 69 millones de 2025.

Pronósticos 2026

La industria de la camaricultura se aleja de cumplir la meta de crecimiento de 32% que se pronóstico a comienzos de 2026, equivalente a 38 millones de libras y cerrar este año con 159 millones de libras en biomasa.

En el periodo 2024-2025, la producción de camarón creció de 107,397,190 a 120,485,933 libras, o sea 13,088,743 libras más y 12.19 puntos porcentuales, de acuerdo con la Andah.

El volumen exportado en 2025 ascendió a 69,037,474 libras por un valor de 260.991,553 dólares. La proyección inicial de exportación 2026 oscilaba entre 85 y 90 millones de libras.

Según Ismael Wong, “la Andah tenía una proyección optimista de exportaciones de 92 millones de libras para 2026”.

Añade que ese pronóstico se fundamentaba en aumento de la productividad y la disponibilidad de fondos a tasas preferenciales con el nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura, a través del Banhprovi, lo que no se dio.

Apunta que “el fenómeno El Niño ha impactado en el prolongado verano en la zona sur, disparando los niveles de salinidad, bajo crecimiento del camarón y altas mortalidades, esto no lo esperábamos”.

Impacto

El extenso verano en el presente año ha afectado la producción de pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al cultivo de camarón en Choluteca y Valle. Según la Andah, 214 fincas no sembraron camarón este año, que incluyen empresas afiliadas y no afiliadas.