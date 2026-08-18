Sector camaronero lucha por recuperar mercados y enfrenta desafíos climáticos

A las dificultades para colocar el producto se suma un mercado internacional con abundante oferta. Ecuador, uno de los mayores productores de camarón del mundo, tiene una fuerte influencia sobre los precios de referencia, y este año ha tenido un aumento de 14% en sus exportaciones, por lo que países como Honduras enfrentan una presión adicional para ser más eficientes y aumentar la productividad.Sin embargo, producir más tampoco está resultando sencillo. Amador señaló que este año las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño están afectando las fincas en Choluteca y Valle, donde se han registrado temperaturas de hasta 48 grados Celsius. A ello se suman altos niveles de salinidad y menor oxígeno en el agua.Estas condiciones generan estrés en el camarón, reducen su crecimiento y afectan la supervivencia dentro de los estanques, lo que termina incidiendo directamente en la producción.Para una industria que todavía intenta recuperarse de los golpes de los últimos años, el clima, específicamente la influencia del fenómeno de El Niño, representa un reto adicional y difícil de controlar.Adaptarse requiere inversión y este es precisamente uno de los puntos que más preocupa a los productores. Mejorar la tecnología, los sistemas de producción y la capacidad de las fincas demanda recursos, pero muchas empresas todavía cargan con una fuerte presión financiera y encuentran dificultades para acceder a capital en condiciones favorables, dijo el experto.La reducción de la actividad también se refleja en el número de fincas. La Andah estima que el país llegó a contar con unas 420 fincas camaroneras, pero actualmente solo funcionan cerca de 200. El gremio calcula además que se han perdido alrededor de 6,000 empleos directos y miles de puestos indirectos vinculados a esta actividad económica.