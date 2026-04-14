México es el primer consumidor de camarón cultivado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La industria hondureña de cultivo de camarón cerró el primer trimestre de 2026 con novedades en su mapa de exportación. Uno de los datos más relevantes es que México desplazó a la Unión Europea (UE) como destino para el camarón cultivado en Choluteca y Valle. Así lo indica el reciente informe de mercado publicado por la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah). De enero a marzo del presente año se exportaron 19,219,018 libras, superando las 17,877,519 libras del primer trimestre de 2025. El incremento interanual fue de 1,341,499 libras, equivalente a 7.50 puntos. Lo anterior impactó en la generación de divisas al pasar de 65,098,551 a 73,512,210 dólares, que significó $8,413,658 y 12.92% puntos porcentuales.

En cuanto a los destinos para el camarón cultivado en la zona sur de Honduras, la UE se mantuvo hasta febrero pasado como el principal mercado, sin embargo, el mes anterior México se ubicó en la primera posición. El documento de la Andah indica que, de las 19,219,018 libras exportadas, el volumen acumulado de los envíos hacia México sumaron 7,999,101 libras (41.62% del total), superando las 7,493,110 comercializadas en la Unión Europea. La tercera y cuarta posición corresponde a Taiwán y Centroamérica con 1,457,532 y 1,162,763 libras, respectivamente, seguido de Estados Unidos con 672,300 libras, Hong Kong con 127,884 libras, China con 74,780 libras y 21,644 a otros destinos.