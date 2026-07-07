UE y México impulsan el crecimiento del sector acuícola de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) y México se han posicionado como los mercados más importantes para las exportaciones hondureñas de camarón cultivado.

Al primer semestre de 2026, de acuerdo con un informe de comercialización de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), se exportaron 34,983,061 libras, superando las 32,375,673 libras, con un aumento interanual de 2,607,388 libras.

Sin embargo, el dato relevante es que el 80.18% del volumen exportado, que incluye camarón fresco y procesado, tuvo como destino la UE y México.

Hacia la Unión Europea se enviaron 14,224,817 libras (40.66% del total) por un valor de 68,707.269 dólares, siendo su característica que el producto comercializado es con valor agregado.

Hacia México se exportaron 13,753,426 libras (39.31%) al primer semestre del presente año por 42,882,938 dólares; el camarón que se envía a ese país de América del Norte es fresco y congelado.

El informe de la Andah indica que las exportaciones hacia esos destinos acumulan incrementos interanuales en el primer semestre de 2026.