Tos ferina acumulan 268 contagios y 22 fallecimientos en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que en el país se registran un total de 268 casos de tos ferina en lo que va de 2026. El reporte presentado este martes 27 de octubre indica que en las últimas semanas se reportaron siete nuevos contagios de esta enfermedad que afecta a los menores de un año. Además de los 268 casos acumulados, Salud contabiliza 22 fallecimientos, por lo que las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y refuerzan el llamado a la población para que complete sus esquemas de vacunación.

Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), manifestó que los fallecimientos corresponden a bebés menores de dos meses. Cuyas madres no recibieron la vacuna Tdap durante el último trimestre del embarazo y que todavía no habían iniciado su propio esquema de inmunización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, la especialista expresó la importancia de que las embarazadas reciban la vacuna durante el último trimestre de gestación. Explicó que la vacuna del Tdap contribuye a proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida, cuando son más vulnerables a las complicaciones de la enfermedad. García recordó a los padres de familia que la tos ferina es una enfermedad respiratoria infecciosa y altamente contagiosa causada por una bacteria. Se caracteriza por episodios intensos de tos y puede provocar complicaciones graves, especialmente en bebés menores de seis meses.