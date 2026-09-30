Honduras suma 261 casos de tos ferina y 22 muertes en lo que va del año

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron que la nación acumula 261 casos de tos ferina y 22 fallecimientos en lo que va de 2026. Personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que hasta el momento no se han registrado nuevos fallecimientos por la enfermedad, aunque las autoridades mantienen la vigilancia debido a la presencia de casos en el país. Sin embargo, señalan que la cobertura de vacunación entre las mujeres embarazadas en el país se mantiene por debajo del 50%, situación que preocupa a las autoridades sanitarias por el riesgo de que los recién nacidos queden expuestos a enfermedades prevenibles como la tosferina, el tétanos y la influenza.

Leticia Puerto, técnica del PAI, señaló que los niveles de vacunación en embarazadas presentan una situación similar a la observada en la población infantil, por lo que llamó a fortalecer la asistencia a los establecimientos de salud para completar las vacunas recomendadas durante el embarazo. La funcionaria explicó que la inmunización durante la gestación cumple un papel importante en la protección del bebé, particularmente durante los primeros meses después del nacimiento, etapa en la que todavía no ha completado su propio esquema de vacunación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante el número de casos, la Secretaría de Salud (Sesal) refuerza la preparación del personal sanitario para detectar de manera temprana esta y otras enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Mediante jornadas de capacitación dirigidas a médicos y personal de enfermería de las regiones sanitarias del Distrito Central y Francisco Morazán se busca que el personal sanitario pueda reconocer con mayor rapidez los signos y síntomas de la tos ferina. Especialmente en niños, para facilitar el diagnóstico y tratamiento oportuno y así reducir el riesgo de complicaciones.