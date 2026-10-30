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Iniciativa de ley busca que las alcaldías reciban este porcentaje de las multas de tránsito

El objetivo de esta propuesta es que los fondos provenientes de las multas por infracciones sean destinados para la prevención de los accidentes viales por parte de las municipalidades

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 15:21
Iniciativa de ley busca que las alcaldías reciban este porcentaje de las multas de tránsito

La propuesta plantea que los recursos se destinan a las alcaldías para que estas inviertan en prevención vial.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional conoció esta semana una propuesta legislativa orientada a descentralizar la recaudación por multas viales para transferir una fracción a las alcaldías con el propósito de reforzar la prevención de accidentes en los municipios del país.

La iniciativa de ley busca asignar de forma directa a los gobiernos locales el 12% de los fondos efectivamente recaudados por concepto de multas de tránsito dentro de sus jurisdicciones territoriales.

El proyecto propone una reforma sustancial a los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Tránsito, además de la adición del artículo 15-A a dicha normativa marco.

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La motivación central del proyecto responde al alarmante incremento de siniestros viales a nivel nacional, los cuales se posicionan como la segunda causa de muerte violenta en el territorio hondureño.

En lo que va del año 2026, las estadísticas oficiales registran más de 15,000 accidentes de tránsito que han cobrado la vida de más de 1,500 ciudadanos y dejado a miles de personas lesionadas.

Ante este escenario de alta siniestralidad, la propuesta establece que los montos percibidos por las municipalidades deberán invertirse obligatoriamente en señalización vertical, demarcación de vías y programas de educación ciudadana.

"Los recursos asignados a los gobiernos municipales deberán utilizarse exclusivamente para la señalización vial y la educación vial, con el objetivo de prevenir accidentes y promover una mayor conciencia", explicó Marco Ramiro Lobo, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre).

El parlamentario representante del departamento de Olancho puntualizó que el mecanismo técnico para la transferencia presupuestaria garantizará la equidad operativa entre las distintas regiones.

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El diputado enfatizó que la norma incluirá candados institucionales rigurosos para que los recursos se manejen bajo estrictos parámetros de auditoría y fiscalización permanente.

"La propuesta también establece que el manejo de estos fondos deberá regirse por criterios de identificación territorial, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización", aseveró Lobo.

El congresista concluyó que la participación activa de los gobiernos locales resulta indispensable para complementar los operativos preventivos y de control que ejecuta la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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