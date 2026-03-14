Por realizar carreras ilegales, la DNVT decomisa motocicletas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ejecutó un operativo de control y prevención vial; producto de ello dcomisaron nueve motocicletas.
La operación policial se llevó a cabo en horas de la noche del viernes y madrugada de hoy sábado, en la 33 calle, en la colonia Perfecto Vásquez, de la ciudad de San Pedro Sula.
Esta acción de las autoridades se dio en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presunta realización de carreras ilícitas de motocicletas; una conducta que pone en riesgo la integridad física de las personas y la seguridad vial en el sector.
Punto de control vial
A razón de ello, los funcionarios policiales instalaron un punto de control con el propósito de sancionar a conductores que infringen la Ley de Tránsito, detectar a personas que conduzcan bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y prevenir accidentes viales.
Como resultado de ese accionar preventivo, lograron el decomiso de nueve motocicletas, cuyos conductores se encontraban infringiendo la normativa de tránsito, al realizar piques o carreras ilegales en la vía pública.
Los vehículos de dos ruedas fueron llevados al plantel de la DNTV en San Pedro Sula, y sus propietarios deberán hacer los trámites legales necesarios y pagar las multas ya establecidas para poder recuperarlos.