  1. Inicio
  2. · Sucesos

Por realizar carreras ilegales, la DNVT decomisa motocicletas en San Pedro Sula

Los vehículos decomisados fueron trasladados a las instalaciones de la DNVT en San Pedro Sula. Sus dueños deberán realizar los trámites para recuperarlos

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 10:25
Por realizar carreras ilegales, la DNVT decomisa motocicletas en San Pedro Sula

Los agentes de la DNVT hicieron su trabajo al decomisarl las motocicletas que participaron en carreras clandestinas e ilícitas.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ejecutó un operativo de control y prevención vial; producto de ello dcomisaron nueve motocicletas.

La operación policial se llevó a cabo en horas de la noche del viernes y madrugada de hoy sábado, en la 33 calle, en la colonia Perfecto Vásquez, de la ciudad de San Pedro Sula.

Esta acción de las autoridades se dio en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presunta realización de carreras ilícitas de motocicletas; una conducta que pone en riesgo la integridad física de las personas y la seguridad vial en el sector.

Tres jóvenes mueren en Sonaguera tras realizar piques ilegales; hay un herido

Punto de control vial

A razón de ello, los funcionarios policiales instalaron un punto de control con el propósito de sancionar a conductores que infringen la Ley de Tránsito, detectar a personas que conduzcan bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y prevenir accidentes viales.

En una grúa de la Policía Nacional, las nueve motocicletas fueron retiradas de la 33 calle de San Pedro Sula.

En una grúa de la Policía Nacional, las nueve motocicletas fueron retiradas de la 33 calle de San Pedro Sula.

 (Foto: Cortesía)

Como resultado de ese accionar preventivo, lograron el decomiso de nueve motocicletas, cuyos conductores se encontraban infringiendo la normativa de tránsito, al realizar piques o carreras ilegales en la vía pública.

Los vehículos de dos ruedas fueron llevados al plantel de la DNTV en San Pedro Sula, y sus propietarios deberán hacer los trámites legales necesarios y pagar las multas ya establecidas para poder recuperarlos.

¿Cuáles son los requisitos para renovación de licencia de conducir en Honduras?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias