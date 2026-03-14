Por realizar carreras ilegales, la DNVT decomisa motocicletas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ejecutó un operativo de control y prevención vial; producto de ello dcomisaron nueve motocicletas.

La operación policial se llevó a cabo en horas de la noche del viernes y madrugada de hoy sábado, en la 33 calle, en la colonia Perfecto Vásquez, de la ciudad de San Pedro Sula.

Esta acción de las autoridades se dio en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presunta realización de carreras ilícitas de motocicletas; una conducta que pone en riesgo la integridad física de las personas y la seguridad vial en el sector.