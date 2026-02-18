Los piques de la muerte

La semana anterior, la sociedad hondureña fue sorprendida con la noticia de la muerte de tres menores de edad en la comunidad de Planes, Sonaguera, departamento de Colón, cuando, supuestamente, participaban en una competencia ilegal de motocicletas, en la que una cuarta persona resultó con heridas de gravedad. Según el informe preliminar de la Policía Nacional en aquella región, los jóvenes participaban en piques clandestinos y se conducían a exceso de velocidad cuando perdieron el control de las motocicletas, lo que habría provocado la colisión. El impacto fue tan fuerte que murieron de manera instantánea.

Lamentablemente, este tipo de hechos -en los que no solo se ven involucrados menores de edad- han ido en aumento tanto en ciudades grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, y ahora en zonas rurales, como el caso al que hoy hacemos referencia en Planes; y, además, porque todas las víctimas eran chicos que por su edad no tenían las licencias oficiales para conducir motocicletas ni ningún otro tipo de automotores. Es más, las mismas autoridades reconocen que es un problema que se ha vuelto común en las ciudades del interior del país y las aldeas más lejanas, dado que los padres permiten a sus hijos menores el uso de estos vehículos sin reparar en el riesgo que representa para su vida y, consecuentemente, para el sistema sanitario público, que es el principal receptor de los accidentados en este tipo de eventos.

Otra arista de esta problemática es la falta de una legislación que regule y castigue con fuerza a quienes incumplan las regulaciones que deberían de existir sobre los llamados piques, que no solo generan muerte y lesiones a sus usuarios, sino que causan problemas de contaminación acústica y por el peligro que representan para quienes transitan de noche por trabajo o emergencia.

Sin duda que este es un desafío persistente de seguridad vial que tanto autoridades como la sociedad en general tienen que buscar frenar con el único objetivo de salvar vidas, como la de los tres jóvenes de Planes, Sonaguera, Colón.