El chaleco reflector es una medida aprobada en Honduras en 2015, pero obligatoria desde 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el 7 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) estableció la obligación de que motociclistas y acompañantes porten chalecos o distintivos reflectivos al circular por carreteras y calles de Honduras. La medida apunta a mejorar la visibilidad de quienes se movilizan en vehículos de dos ruedas dentro del flujo vehicular y, con ello, reducir los accidentes de tránsito. Aunque la exigencia ya estaba contemplada en la normativa desde 2015, su cumplimiento fue irregular durante años, según el planteamiento oficial y la experiencia reportada por conductores. En la práctica, el chaleco reflectivo quedó como una disposición poco aplicada: muchos motociclistas circularon sin este elemento, mientras los controles fueron esporádicos o inexistentes en varias zonas del país. El cambio, ahora, es la aplicación efectiva: la DNVT sostiene que el uso del reflectivo debe cumplirse por conductores y acompañantes al transitar por la red vial nacional. EH Verifica presenta en este explicativo el marco jurídico que respalda la medida y explica por qué se activa con mayor rigor pese a haber sido aprobada años atrás.

Fundamento legal

La exigencia tiene su fundamento legal en una reforma al artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito , contenida en el Decreto Legislativo 20‑2015 , publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de mayo de 2015. Este artículo establece que “es de carácter obligatorio el uso de banda reflectora o cualquier otro distintivo de color anaranjado, rojo o blanco para los conductores y pasajeros de vehículos motorizados en dos (2) o tres (3) ruedas”, y que este elemento debe estar adherido a un arnés o chaleco. Aunque la norma existe desde 2015, su aplicación estricta comenzó hasta 2026. Durante varios años, esta disposición fue tratada como una recomendación legal sin fiscalización efectiva, lo que permitió que muchos motociclistas circularan sin el distintivo reflectivo, sin enfrentar sanciones. En conversación con EH Verifica, el comisionado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), José Adonay Hernández, confirmó que la medida fue aprobada hace casi una década, pero su cumplimiento se intensificó recientemente debido al aumento de accidentes que involucran motocicletas. “La normativa está desde 2015. Llevamos cerca de 10 años ya de tenerla en vigencia. No podemos alegar ignorancia. Nosotros volvemos a estar en una etapa de sociabilización para orientar y explicar que el chaleco es una herramienta, no un salvavidas. No va a impedir un accidente, porque quien lo evita es el ciudadano que conduce. El chaleco sirve para hacerse visible, para prevenir”, explicó Hernández. El comisionado aclaró que aún no se están aplicando sanciones y recomendó a los motociclistas informarse a través de las plataformas oficiales de redes sociales. Expertos consideran que la inclusión del numeral 28 en 2015 fue parte de un conjunto más amplio de reformas a la Ley de Tránsito, destinadas a fortalecer la seguridad vial mediante la definición de estándares y obligaciones específicas para motociclistas. No obstante, la ausencia de campañas de socialización y de mecanismos de implementación provocó que esta obligatoriedad permaneciera en la teoría, sin aplicación práctica por parte de conductores ni autoridades. “En varios países el uso del chaleco reflectivo para motociclistas sí ha funcionado, pero no solo por imponer multas, sino porque se ha aplicado una estrategia integral. Honduras ya cuenta con base legal vigente en la Ley de Tránsito, por lo que la clave ahora es aplicarla correctamente y con enfoque en seguridad vial”, opinó el abogado Elmer Orellana. Este cambio en la aplicación de la normativa responde al alarmante incremento de accidentes de tránsito en los últimos años, con una alta proporción de víctimas entre motociclistas y sus acompañantes.

Acciones viales: el detonante