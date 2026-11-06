Informe oficial confirma cómo murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad

Texas, Estados Unidos.- El actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió por suicidio mediante ahorcamiento el 12 de octubre en su casa de Brownsville, Texas, según el informe de la investigación forense del condado de Cameron que publicó Page Six el 5 de noviembre. El documento consigna que Mitte fue declarado muerto a la 13:32 de la tarde y que las autoridades solicitaron una autopsia y pruebas toxicológicas. Los resultados de ambos estudios no figuran en los registros a los que accedió el medio y, hasta ahora, no se han hecho públicos. La policía de Brownsville recibió el aviso alrededor de las 12:50 del mediodía, hora local, y los agentes que llegaron a la vivienda encontraron al actor sin vida, según reportó People. Ese día, el departamento informó, en un comunicado citado por Variety, que “la causa y la forma de la muerte siguen pendientes”. Su representante confirmó después que se trató de un suicidio, sin ofrecer más detalles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Fue su madre, Dyna Mitte, quien lo halló. En una entrevista con NBC News difundida el 15 de octubre, contó que lo llamó a las 11:00 de la mañana, que él solía dormir hasta el mediodía y que, al no obtener respuesta, le llevó el almuerzo a su casa. Dijo que no dejó nota, que cree que fue una decisión repentina y que durante los tres meses previos le había sugerido buscar terapia, a lo que él respondía que podía manejarlo. “Una madre nunca debería tener que encontrar a su hijo de esta manera”, afirmó, y explicó que habla en público con la esperanza de ayudar a otras familias. Personas cercanas al actor dijeron a medios estadounidenses que atravesaba un momento complicado antes de su muerte. Esa versión no forma parte del informe oficial. La noticia sacudió a quienes trabajaron con él. Bryan Cranston, que conoció a Mitte cuando el joven tenía 14 años y lo acompañó durante las cinco temporadas de la serie, escribió en Instagram que se encontraba en “profunda desesperación” y que habían intercambiado mensajes pocas semanas antes para planear un almuerzo. Aaron Paul pidió a quien lo leyera saber que “son amados y no están solos”. La jueza de paz del condado, Cyndi Hinojosa, describió a Mitte ante Page Six como una persona muy especial para la comunidad de Brownsville, donde su familia tiene raíces que se remontan a su abuelo.