Muere RJ Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad

Los Ángeles, Estadados Unidos.- El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, ha fallecido a los 34 años en Brownsville (Texas). Sus representantes confirmaron la noticia este lunes y no precisaron la causa de la muerte. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte", señalaron en un comunicado. Su entorno pidió respeto a la privacidad de la familia.

Nacido en Shreveport (Luisiana), Mitte fue diagnosticado de parálisis cerebral cuando era un niño pequeño. Su personaje en la ficción, el hijo de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, tenía la misma condición.

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La emisión de la serie, entre 2008 y 2013, le dio visibilidad para impulsar un trabajo de concienciación sobre la discapacidad y la inclusión. La producción acumuló 58 nominaciones a los premios Emmy y obtuvo 16 estatuillas, dos de ellas como mejor serie dramática. Mitte formó parte del reparto que ganó en 2014 el premio del Sindicato de Actores al mejor conjunto en una serie dramática. En el ámbito solidario, fue embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation, dedicada a apoyar iniciativas filantrópicas y comunitarias.